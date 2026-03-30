UIF y Hacienda niegan movimientos inusuales en empresas del cuñado de AMLO

La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que, hasta ahora, no ha detectado operaciones inusuales en las empresas del Bienestar ligadas al cuñado de Andrés Manuel López Obrador. El pronunciamiento se dio después de la difusión de información sobre las firmas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la UIF, informó que tras revisar la información disponible en sus sistemas institucionales y realizar cruces de datos conforme a sus mecanismos de análisis y seguimiento, no se identificaron operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con esas personas morales.

La dependencia explicó que el análisis se realizó conforme al marco legal aplicable y bajo criterios de confidencialidad y protección de la información, con resguardo del secreto bancario. También recordó que la UIF mantiene de forma permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras y de avisos de actividades vulnerables, con el objetivo de identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

📌 Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente AMLO, registró empresas de servicios financieros llamadas “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”.



🏗️ También fundó una empresa de materiales de construcción junto a un alcalde morenista en Tapalpa, lugar de la… pic.twitter.com/yqe5KjAnx7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

El caso surgió tras reportes sobre socios vinculados a acusados por lavado

El posicionamiento de la UIF llegó luego de que se diera a conocer que entre enero y abril de 2021 Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Mueller, registró junto con otros socios dos empresas dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero: Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar.

De acuerdo con los documentos citados del Registro Público de Comercio, una de las empresas fue registrada en la Ciudad de México y la otra en Jalisco. Entre los socios aparecen dos personas de origen extranjero: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Según la información difundida, esos nombres coinciden con los de Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland, señalados en Estados Unidos por lavado de dinero. Ambos habrían aceptado su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares y se encuentran en espera de sentencia.

Frente a ese contexto, la UIF sostuvo que, con base en la revisión realizada hasta ahora, no ha encontrado movimientos financieros que ameriten ser clasificados como inusuales, relevantes o preocupantes. La Secretaría de Hacienda y las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron además su compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia.