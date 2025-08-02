Ante la reciente aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno respetará las decisiones del pueblo salvadoreño, sin emitir juicios sobre Nayib Bukele.

El contexto de la reelección en El Salvador

El 30 de agosto de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su mayoría legislativa.

La decisión generó reacciones internacionales, especialmente por su impacto en la democracia de la región. Sin embargo, desde México, la postura fue de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre la medida. Su respuesta fue clara:

“Nosotros respetamos al pueblo de El Salvador y sus decisiones democráticas. No nos corresponde intervenir en la vida interna de otras naciones.”

La mandataria electa evitó emitir críticas o respaldos explícitos a Bukele, alineándose con la tradicional política exterior mexicana de no intervención.

Un enfoque pragmático

La postura de Sheinbaum ha sido interpretada como un gesto de prudencia diplomática. Al mismo tiempo que sectores de la oposición latinoamericana cuestionan el avance del autoritarismo en El Salvador, México mantiene su distancia sin confrontación.

Esta declaración también sirve como un mensaje de continuidad frente a la política exterior del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha evitado pronunciarse críticamente sobre otros gobiernos de la región.