México vive una escena atípica para febrero: calor intenso en pleno invierno. La primera onda de calor del año ya impacta al país y mantendrá temperaturas elevadas, al menos, hasta el 19 de febrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno está asociado a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, lo que limita la formación de nubes y reduce la probabilidad de lluvia. El resultado es un ambiente seco y temperaturas que se disparan durante las tardes.

Hasta 45 grados en varias regiones

Las máximas de 40 a 45 grados se prevén en Michoacán, el noroeste de Guerrero, el istmo de Oaxaca y el istmo de Chiapas. En estas zonas el riesgo de golpes de calor aumenta, especialmente en actividades al aire libre.

Entre 35 y 40 grados se esperan en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y el suroeste de Puebla.

Otros estados, incluidos Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, registrarán temperaturas de 30 a 35 grados.

En total, al menos 25 entidades experimentarán calor significativo, abarcando norte, centro y occidente del país.

Frío al amanecer, calor por la tarde

El contraste se intensifica por la presencia del frente frío 35 en el norte del país. Mientras por la tarde se registran temperaturas extremas, durante la madrugada y primeras horas del día persisten heladas en zonas serranas.

Se prevén mínimas de -10 a -5 grados en áreas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. En otras regiones del norte y centro las temperaturas podrían descender por debajo de los 5 grados al amanecer.

México enfrenta así una semana de extremos: mañanas con heladas y tardes sofocantes. Una combinación que obliga a extremar precauciones tanto por calor como por frío, aun cuando el calendario marca que el invierno no ha terminado.