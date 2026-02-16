La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, confirmó que se encuentra en investigación una posible segunda muerte por sarampión en la capital, aunque aclaró que aún no se ha dictaminado oficialmente.

“Hay una muerte en investigación que todavía no se ha dictaminado”, declaró Gasman en conferencia de prensa, tras ser cuestionada sobre la segunda muerte a la que se refirió la semana pasada el secretario de Salud federal, David Kershenobich.

Hasta ahora, únicamente se ha confirmado un deceso, correspondiente a un menor de tres meses que falleció en diciembre del año pasado.

Casos de sarampión y hospitalizaciones en la CDMX

En cuanto a los contagios, la secretaria de Salud señaló que suman 263 casos de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales 37 provienen del Estado de México. Gasman también informó que hasta ahora se han registrado 23 hospitalizaciones, y que en el 77% de los casos confirmados no existía antecedente vacunal, enfatizando la importancia de la inmunización.

Las alcaldías con mayor número de contagios son Gustavo A. Madero (57), Álvaro Obregón (41), Cuauhtémoc (30), Iztapalapa (21), Coyoacán (16) e Iztacalco (16). La funcionaria reiteró la necesidad de reforzar la vacunación, especialmente en niños y personas no inmunizadas, para evitar la propagación del virus.