Nuevo León abre consulta pública para fortalecer a la sociedad civil organizada

El gobierno de Nuevo León abrió una consulta pública para integrar el Plan de Fomento para la Sociedad Civil Organizada (SCO), con el objetivo de fortalecer las condiciones de desarrollo, sostenibilidad y participación del sector social en la entidad.

El ejercicio es impulsado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, y busca recoger propuestas, comentarios y posicionamientos que contribuyan a construir un instrumento estratégico para las organizaciones sociales del estado.

Una consulta abierta a todos los sectores

La consulta estará disponible del 19 de enero al 20 de febrero y está abierta a la participación de ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado e instituciones públicas, con el propósito de asegurar que el Plan refleje la diversidad de experiencias, necesidades y perspectivas del ecosistema social de Nuevo León.

Este enfoque participativo busca integrar voces distintas para fortalecer el diseño de políticas públicas orientadas al sector social.

Un instrumento clave para el fortalecimiento institucional

El Plan de Fomento para la Sociedad Civil Organizada es considerado un instrumento clave para impulsar mejores condiciones de fortalecimiento institucional, promover la colaboración intersectorial y ampliar la contribución de la sociedad civil al bienestar colectivo.

Además, el documento plantea como eje central el impulso de una participación ciudadana más activa e incluyente en la entidad.

Cómo participar en la consulta

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio participa.conl.mx, donde encontrarán el documento del Plan organizado por capítulos, así como una guía que facilita la revisión y el envío de aportaciones.

El mecanismo busca hacer accesible la participación y facilitar que las propuestas ciudadanas se integren de manera ordenada y transparente.

Participación ciudadana como eje del proceso

Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión se subraya que la participación de la sociedad es fundamental para construir un Plan sólido, legítimo y representativo, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en Nuevo León.

La consulta pública forma parte de una estrategia institucional orientada a reconocer, fortalecer y articular el trabajo de la sociedad civil organizada en el estado.