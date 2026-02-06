La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno brindará apoyo humanitario a Cuba, principalmente en alimentos, y que se mantiene el análisis diplomático para un posible reenvío de petróleo a la isla.

La mandataria señaló que la decisión se tomó luego de dialogar con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, con quien revisó las necesidades más urgentes del país caribeño.

“Estamos en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba, obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum descarta tensiones con Trump

Hace cuatro días, la presidenta había adelantado que durante esta semana se preveía el envío de ayuda humanitaria a Cuba, una vez analizadas las necesidades específicas de la isla, y aseguró que su gobierno dará a conocer información detallada sobre los apoyos que se entreguen.

Sheinbaum descartó que esta decisión genere tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pese al reciente decreto de Estados Unidos para aplicar aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que México mantiene abiertas todas las vías diplomáticas para evaluar un eventual envío de petróleo, aunque subrayó que no existe un acuerdo cerrado al respecto.