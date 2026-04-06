La presidenta Claudia Sheinbaum acusó este lunes a algunas televisoras de afectar a hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios en Veracruz con la cobertura que han dado al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Durante su conferencia matutina, sostuvo que el tratamiento informativo del tema ya no solo implica una crítica al gobierno, sino que también está golpeando a terceros que dependen de la actividad turística en la región.

Sheinbaum planteó incluso que sería positivo que empresarios del sector turístico de Veracruz hablaran directamente con esas empresas de comunicación. En su mensaje, defendió el derecho de la población a estar informada, pero señaló que una cosa es la diferencia política con el gobierno y otra, dijo, es un “ataque permanente” que termina dañando a quienes viven del turismo y los servicios.

“Sería muy bueno que los empresarios del sector turístico de Veracruz pudieran hablar con la televisora de manera directa. Los mexicanos tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la verdad. Puede ser que no se esté de acuerdo con el gobierno, puede haber diferencias políticas con el gobierno. Pero una cosa muy distinta es el ataque permanente que daña a terceros, no solamente al gobierno de México, sino a terceros, que son precisamente los restauranteros, los hoteleros y todas las personas que se dedican a los servicios. En Veracruz y, en general, en todo el Golfo de México. Afortunadamente ya cada vez menos personas los ven porque, si no, no hubiéramos tenido el porcentaje de ocupación que tuvo Veracruz”, expresó.

"Desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. pic.twitter.com/blXz1t5KmS — NMás (@nmas) April 6, 2026

Las declaraciones se dieron en medio de la discusión pública sobre los efectos ambientales y económicos del derrame en el Golfo de México. Sheinbaum vinculó directamente el nivel de actividad turística con las condiciones del mar y sostuvo que, si la situación hubiera sido distinta, no se habría registrado la afluencia de visitantes que, según dijo, se ha observado en esta temporada.

Anuncia revisión técnica del derrame

La mandataria adelantó que será la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien presente el próximo lunes un balance sobre la actividad turística durante Semana Santa y Pascua. Mientras tanto, aseguró que hasta ahora se reporta una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento en los principales destinos turísticos del país.

“Si el mar hubiera estado en otras condiciones no habría habido la cantidad de turistas que hay. Estamos esperando al próximo lunes para que Josefina, la secretaria de Turismo nos pueda informar sobre la Semana Santa y la semana de Pascua. Nos dará un informe general de la ocupación hotelera en los distintos lugares. Hasta ahora tenemos ocupación hotelera de cerca del 80% en los principales destinos turísticos del país”, afirmó.

Además, Sheinbaum anunció que este martes encabezará una reunión con un grupo interdisciplinario integrado por dependencias federales, especialistas e instituciones académicas para revisar de manera conjunta las causas del derrame y las acciones aplicadas para contenerlo. Según explicó, en ese encuentro participarán Pemex, Semarnat e investigadores de distintos institutos dedicados al análisis del Golfo de México.

La presidenta agregó que uno de los objetivos de esa reunión será sentar las bases para crear un observatorio permanente del Golfo, con participación de instituciones de educación superior y centros de investigación del país, que permita dar seguimiento ambiental a la región.

“Sobre el derrame, el día de mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en el que está Pemex, Semarnat, investigadores de distintos institutos de investigación del país que se dedican específicamente al análisis del Golfo para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas y de cómo se ha trabajado para limpiar el océano. El objetivo es constituir un observatorio del golfo con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país”, finalizó.