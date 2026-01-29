A partir del próximo lunes comenzará el proceso de reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al detallar que se trata de un procedimiento coordinado entre distintas dependencias federales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es atender de manera directa a las personas afectadas y a los familiares de quienes perdieron la vida, garantizando un acompañamiento institucional y evitando retrasos innecesarios.

Reparación será para 225 personas afectadas

Sheinbaum precisó que la reparación integral se aplicará a 225 personas, que corresponde al total de pasajeros que viajaban en el tren al momento del descarrilamiento. El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.

Indicó que ya se cuenta con los nombres de todas las víctimas y que se ha mantenido comunicación constante tanto con quienes viajaban en el tren como con los familiares de las personas fallecidas.

Coordinación entre Gobernación, CEAV y FGR

El proceso estará encabezado por un grupo interinstitucional, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. A partir del lunes, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Fiscalía General de la República (FGR) acudirán directamente a las comunidades de los afectados, principalmente en Oaxaca y Veracruz, para iniciar formalmente el procedimiento.

La Presidenta subrayó que cada víctima contará con un asesor jurídico de la CEAV, así como con acompañamiento de la FGR y del Mecanismo de Solución de Controversias de Gobernación, con el fin de resolver dudas y explicar cada etapa del proceso.

Apoyos no serán solo económicos

Sheinbaum aclaró que la reparación integral no se limita a una compensación económica. También contempla apoyos relacionados con vivienda, becas para hijas e hijos de las víctimas y acceso a servicios educativos, entre otros aspectos.

Detalló que los montos serán diferenciados, ya que dependerán tanto de la cobertura de la aseguradora como de lo que determine la FGR en cada caso. Por motivos de protección a las personas afectadas, no se harán públicos los montos de reparación.

Certificación internacional antes de reanudar servicio de pasajeros

En cuanto a la operación del tren, la mandataria informó que solicitó una certificación internacional y fue enfática en que el servicio de pasajeros no se reanudará hasta que se apliquen todas las recomendaciones que deriven de ese proceso.

“Aunque las vías puedan liberarse para transporte de carga bajo ciertos mecanismos, el servicio de pasajeros no volverá hasta que venga la certificación y se lleven a cabo las recomendaciones, para tener mayor garantía de no repetición”, afirmó.

Sheinbaum añadió que, si bien los maquinistas son experimentados, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario deberá determinar las causas del accidente, particularmente por qué no hubo control ante un posible exceso de velocidad.

Atención directa y sin trámites innecesarios

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina, explicó que desde esta semana se comenzó a contactar telefónicamente a las víctimas y a sus familias para asignarles citas en sus propias comunidades.

Señaló que se eliminarán trámites innecesarios para agilizar el proceso, con el compromiso de que procedimientos que normalmente tardan meses se resuelvan en el menor tiempo posible.