La propuesta para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales contempla que el pago de horas extra comience desde la hora 41 de trabajo y no a partir de la 49 como ocurre actualmente, explicó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que la iniciativa establece un máximo de 12 horas extraordinarias pagadas al doble del salario y hasta cuatro adicionales con pago triple. El funcionario aseguró que la reforma busca mejorar las condiciones laborales sin afectar a los trabajadores.

En un video difundido en redes sociales, Bolaños rechazó que los cambios propuestos por el Ejecutivo federal perjudiquen a los empleados. Por el contrario, señaló que la reforma pretende terminar con casos en los que personas llegan a trabajar hasta 80 o 90 horas a la semana, como ocurre en sectores como la minería.

Recordó que actualmente la jornada laboral en México es de 48 horas semanales, con posibilidad de nueve horas extras pagadas al doble y las siguientes, sin límite, con pago triple.

El proyecto aprobado recientemente en el Senado de la República mantiene el carácter voluntario del trabajo extraordinario y establece límites claros para su aplicación. Además, prohíbe las horas extra para menores de edad.

Bolaños destacó que el nuevo esquema busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales y afirmó que la reducción de la jornada laboral beneficiaría a cerca del 64 por ciento de los trabajadores del país.