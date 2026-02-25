En la conferencia matutina de este 25 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la nueva iniciativa de reforma electoral y aseguró que busca hacer más eficiente el sistema, reducir costos y fortalecer la democracia. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de presentar los 10 ejes centrales del proyecto que será enviado al Congreso.

A continuación, te explicamos cada punto de manera clara y directa.

1. Nueva integración del Congreso

La Cámara de Diputados se mantendría en 500 integrantes, pero todos serían electos mediante voto directo. De ellos, 300 serían por mayoría relativa en distritos y 200 por representación proporcional bajo nuevas reglas. Dentro de esos 200, 97 corresponderían a candidatos que no ganaron pero obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido; 95 serían elegidos por circunscripción garantizando paridad de género; y 8 serían diputados migrantes. El Senado quedaría integrado por 96 senadores: 64 de mayoría y 32 de primera minoría.

2. Reducción del gasto electoral

La propuesta busca disminuir en 25% el costo total de las elecciones. Esto implica recortes al presupuesto del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales. También contempla reducir sueldos y bonos de altos funcionarios electorales, eliminar duplicidades administrativas y ajustar el número de regidurías municipales según población, con un máximo de 15 por municipio.

3. Mayor fiscalización de recursos

El INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas. Se prohibirían aportaciones en efectivo y todo el financiamiento tendría que moverse dentro del sistema financiero formal. Además, se incorporaría el uso de tecnologías para fortalecer la supervisión.

4. Voto en el extranjero

Se facilitaría el voto de mexicanos residentes en el extranjero, particularmente para elegir a los ocho diputados migrantes contemplados en la nueva integración de la Cámara.

5. Reducción de tiempos en radio y televisión

Durante periodos electorales, los tiempos oficiales en radio y televisión bajarían de 48 a 35 minutos diarios por emisora.

6. Regulación del uso de inteligencia artificial

La iniciativa plantea regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales y prohibir bots u otros mecanismos automatizados que puedan influir indebidamente en redes sociales.

7. Cambios en el cómputo de votos

Los conteos distritales comenzarían inmediatamente al término de la jornada electoral. Desaparecería el Programa de Resultados Electorales Preliminares y se daría paso directamente a resultados preliminares oficiales derivados del cómputo.

8. Ampliación de la democracia participativa

Se ampliarían los mecanismos de participación ciudadana en estados y municipios, no solo a nivel federal. También se permitiría el uso de tecnologías como el voto electrónico en estos ejercicios.

9. Prohibición del nepotismo

Se mantiene el principio constitucional que impide heredar cargos de elección popular a familiares directos como cónyuges, hijos o hermanos.

10. Fin de la reelección consecutiva inmediata

A partir de 2030 quedaría prohibida la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular.