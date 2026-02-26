La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, recibió el Distintivo RSE como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social, reconocimiento otorgado a instituciones que implementan prácticas éticas, sostenibles y de impacto positivo en la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Durante la ceremonia realizada en Cintermex, Herrera destacó el trabajo conjunto entre gobierno y sector empresarial, y felicitó a Red SumaRSE por sus 15 años de trayectoria impulsando la responsabilidad social en Nuevo León. Señaló que desde la dependencia se ha acompañado a cientos de empresas para que su compromiso social se traduzca en resultados medibles y mayor rentabilidad.

“La confianza para mí es el nuevo capital. Vivimos en un entorno donde la información circula con rapidez y los consumidores valoran cada vez más la transparencia. Las empresas que actúan con responsabilidad social contribuyen cada vez más a establecer esos lazos de confianza y su reputación de largo plazo”, expresó la titular de Igualdad e Inclusión.

Herrera afirmó que la responsabilidad social ya no es un valor agregado, sino una estrategia que fortalece la capacidad de adaptación, consolida la cultura organizacional y genera ventajas competitivas sostenibles. Añadió que, a través de la Secretaría, se apoyó a empresas para obtener el Distintivo ESR otorgado por Red SumaRSE y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

En total, 216 empresas recibieron el Distintivo ESR en esta edición. “La sostenibilidad es sinónimo de eficiencia y de ventaja competitiva a largo plazo”, señaló Herrera, al subrayar que la competitividad actual exige innovación con propósito, medición de impacto, retorno social de inversión y el uso estratégico de herramientas como la inteligencia artificial.

Los reconocimientos fueron entregados por Red SumaRSE, organización que agrupa a empresas con propósito social y promueve iniciativas de intervención comunitaria de alto impacto. En el evento participaron Juan Paura, secretario de Educación en Nuevo León; Gabriel González, presidente de Red SumaRSE; Carmen Garza T., vicepresidenta del organismo; y Evodio Sánchez, director de Responsabilidad Social de Cemefi.

Sánchez destacó la alianza construida desde hace 15 años para impulsar la responsabilidad social empresarial. “Unir esfuerzos requiere mucha voluntad. Y yo creo que además de la voluntad es la confianza”, señaló.

Esta es la cuarta ocasión en que la Secretaría de Igualdad e Inclusión es reconocida por Cemefi como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social.