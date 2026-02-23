La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, sigue arrojando información sobre cómo se logró ubicar al capo en Tapalpa, Jalisco. Uno de los elementos que llamó la atención fue la referencia a una pareja sentimental cuya ubicación habría sido clave para cerrar el cerco.

Durante la conferencia oficial, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar en coordinación con agencias de Estados Unidos. El seguimiento a personas cercanas al líder criminal permitió detectar movimientos relevantes días antes de la intervención.

Según la versión oficial, el 20 de febrero se identificó el traslado de una persona cercana a una de las parejas sentimentales de Oseguera hacia un inmueble en Tapalpa. Posteriormente, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en ese punto junto con su círculo de seguridad, lo que permitió planear el despliegue táctico.

El operativo incluyó fuerzas especiales del Ejército, elementos de reacción inmediata de la Guardia Nacional y apoyo aéreo. Al avanzar hacia el inmueble se registró un enfrentamiento armado que derivó en la muerte del capo, quien había sido detenido con vida pero falleció durante el traslado por la gravedad de sus heridas.

El nombre que volvió a aparecer: Guadalupe Moreno

Aunque las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de la mujer que habría sido clave en la ubicación del líder criminal, en redes sociales volvió a circular el nombre de Guadalupe Moreno, mencionada en documentos filtrados durante el caso conocido como Guacamaya Leaks en 2022.

En esos reportes internos se hacía referencia a una mujer identificada como Guadalupe, señalada como presunta pareja sentimental de Oseguera Cervantes tras su separación de Rosalinda González Valencia. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su rol específico dentro de la estructura del CJNG ni sobre su participación directa en el operativo.

En los documentos filtrados, su nombre aparecía vinculado a apartados relacionados con la red cercana del líder, pero sin funciones operativas detalladas. Las autoridades federales no han precisado si mantenía una relación vigente con el capo al momento del operativo ni han revelado oficialmente su identidad en la investigación actual.