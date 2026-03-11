Por cuarta ocasión en lo que va del año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del valle de México, debido al sistema anticiclónico sobre la zona centro del país, viento débil, poca nubosidad y temperaturas mayores a 28 grados, que provocaron “muy mala” calidad del aire.

A las 16 horas de ayer se registraron concentraciones máximas de ozono de 159 partes por billón en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en Naucalpan de Juárez, estado de México. Ese nivel encendió nuevamente las alertas en una de las zonas más saturadas del país y obligó a activar medidas extraordinarias.

Para este miércoles, de 5 de la mañana a 10 de la noche, se suspenderá la circulación de vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, con terminaciones de placa 3 o 4. También dejarán de circular los autos con holograma 2 y los vehículos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

La restricción también aplicará para las unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, bajo el mismo criterio que los autos con holograma 2.

Qué vehículos dejarán de circular

Para las unidades de reparto de gas LP habrá una restricción a la circulación de 50 por ciento de las unidades que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea número non.

#InformaciónImportante

Este miércoles 11 de marzo del 2026 se activa la #ContingenciaAmbiental por ozono en la #CDMX



Consulta qué vehículos tienen restricciones y evita multas.

👉 https://t.co/ywwdYrkIvq



— @locatel_mx (@locatel_mx) March 10, 2026

Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6 y las 10 horas, con excepción de los que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del estado de México.

Con estas restricciones, de acuerdo con datos de la Came, se estima que dejarán de circular un millón 511 mil autos particulares, es decir, aproximadamente 28 por ciento de los 5.35 millones que hay en la zona metropolitana del valle de México.

Cuántos autos serán afectados

Las restricciones al tránsito aplicarán para 45.4 mil vehículos con holograma doble cero, 803 mil con cero, 444 mil 700 con uno y 217 mil 900 con calcomanía 2, indican los datos.

La cifra vuelve a exhibir la dimensión del problema ambiental en la región y el peso que tienen las medidas de contención cuando el ozono rebasa niveles críticos.

Medidas y recomendaciones para la población

Entre las medidas y recomendaciones para la población están evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13 y las 19 horas, en especial infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También se pidió evitar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como no realizar ejercicios al aire libre durante ese periodo.

Cómo reducir emisiones durante la contingencia

En cuanto a la reducción de emisiones, la autoridad recomendó evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

También pidió recargar gasolina antes de las 10 de la mañana o después de las 18 horas, y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.