Petróleos Mexicanos aclaró este miércoles que Cuba sí paga por el petróleo que recibe de México y que la relación entre ambos países se mantiene bajo un contrato comercial vigente desde 2023. Así lo afirmó Víctor Rodríguez, director general de la empresa, durante su participación en la conferencia matutina en la que se presentó el Plan 2026 de Pemex.

“Solo tenemos un contrato de 2023. Es el último contrato que tenemos con ellos y es un contrato normal, como con otros países. Trabajamos con más de 50”, señaló el funcionario al referirse a la venta de crudo a la isla.

Rodríguez explicó que este acuerdo representa una porción mínima de la operación de la petrolera, al señalar que equivale apenas al 0.1 por ciento de la producción total de Pemex. “Es muy poquito”, remarcó.

Cuánto petróleo le ha vendido Pemex a Cuba

El director de la empresa detalló que, desde 2023 y hasta la fecha, la factura acumulada de Cuba con Pemex asciende a alrededor de 1,400 millones de dólares, monto correspondiente a la venta de crudo y petrolíferos bajo ese contrato.

Añadió que, solo en 2024, primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el comercio petrolero con Cuba fue de aproximadamente 496 millones de dólares.

Ante cuestionamientos sobre posibles adeudos, Rodríguez fue enfático: “¡Claro que nos pagan! Estamos en una relación comercial”, afirmó, al asegurar que actualmente Cuba no tiene deudas con Pemex.

Sobre el esquema de pago, precisó que existe un crédito abierto mediante el cual la isla va cubriendo los compromisos adquiridos. En ese sentido, la presidenta Sheinbaum agregó que “hay un crédito abierto y ellos van pagando. Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”.

Menos exportaciones y prioridad para México

Durante su intervención, el director de Pemex también adelantó que la empresa reducirá aún más sus exportaciones a partir de marzo, como parte de una estrategia energética que busca priorizar el uso del crudo dentro del país.

“La política es que el crudo que se produce en México sea para beneficio de los mexicanos”, puntualizó Rodríguez, al explicar que esta línea de acción ya estaba contemplada desde administraciones anteriores.

Presión internacional y el dilema con Cuba

La información presentada por Pemex se da en un contexto de presión internacional, luego de que Donald Trump advirtiera sobre posibles aranceles a países que vendan o envíen petróleo a Cuba.

México se encuentra en medio de ese escenario, al cumplir con ambas condiciones: mantener un contrato comercial de venta de crudo a la isla y, al mismo tiempo, realizar envíos como apoyo humanitario. Esto ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia, tras quedarse sin su principal proveedor de petróleo.