La Organización de las Naciones Unidas en México manifestó su solidaridad con el país tras los hechos violentos registrados luego del operativo en Jalisco que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un mensaje público, el organismo expresó sus condolencias por la pérdida de vidas humanas, en particular por el fallecimiento de elementos de las fuerzas armadas que murieron en el cumplimiento de su deber durante la jornada de violencia.

La ONU reiteró además su disposición para acompañar al Gobierno de México en el fortalecimiento de la seguridad y en el combate a la delincuencia organizada, siempre bajo el principio del Estado de Derecho y con respeto pleno a los derechos humanos.

El pronunciamiento se dio después del operativo realizado el domingo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en enfrentamientos y reacciones violentas en distintas regiones del país.

Por su parte, el Gobierno federal sostuvo que la situación de seguridad se ha restablecido progresivamente y que la población podrá retomar sus actividades con normalidad en las zonas afectadas.