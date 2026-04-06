Las niñas y niños del Educational Football Program Nuevo León regresaron de Madrid con el primer lugar del Torneo Amistoso de la Fundación Real Madrid, World Challenge 2026, y fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por sus familias y por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

El representativo de Nuevo León se quedó con el triunfo en la final tras vencer 3-1 al equipo de Italia. Antes de ese partido, también enfrentó a España Red y a USA Gold en la semifinal, dentro de una participación que volvió a colocar al estado entre los equipos destacados de este encuentro internacional.

Durante la bienvenida, Martha Herrera reconoció tanto el esfuerzo de las niñas y niños como el respaldo de sus familias, y sostuvo que lo conseguido por el equipo refleja valores que identifican a Nuevo León. “Estoy muy contenta, súper orgullosa, como lo está todo Nuevo León, un año más. Este es el cuarto año que vamos a este World Challenge de la Fundación Real Madrid. En el primer año nos trajimos la copa, los otros dos nos trajimos el subcampeonato, y ahora otra vez logramos traer la copa”, dijo.

La funcionaria señaló además que este resultado es reflejo del trabajo en equipo, la comunidad, el esfuerzo y la valentía que, según expresó, distinguen al estado. También destacó que las y los participantes fueron a Madrid a representar a Nuevo León en un torneo donde convivieron con equipos de distintos países.

El programa suma resultados y amplía su alcance en Nuevo León

El Educational Football Program Nuevo León de la Fundación Real Madrid, en conjunto con su socio True Sports, forma parte de las actividades que se desarrollan en el municipio de Apodaca en colaboración con Centros Comunitarios y con apoyo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

De acuerdo con la información difundida, el programa ha consolidado su alcance en los últimos años y actualmente atiende a 3 mil 600 usuarios. La iniciativa está dirigida a niñas, niños y adolescentes y busca impulsar hábitos y valores a través del deporte, siguiendo la metodología de la Fundación Real Madrid.

Martha Herrera aprovechó la recepción del equipo para insistir en que los Centros Comunitarios son espacios vivos donde conviven jóvenes, personas adultas mayores, madres, padres de familia y primera infancia. “Centros Comunitarios somos todos, son espacios vivos, son espacios donde todos hacemos comunidad”, expresó.

El equipo que ganó la edición 2026 estuvo integrado por 12 jóvenes, 9 hombres y 3 mujeres, dentro de la categoría U-14 del Educational Football Program Nuevo León. Además de esa categoría, en el torneo también participaron las divisiones U-10 y U-12.

Las y los integrantes del equipo campeón fueron Emilio Nicolás Sauceda Rodríguez, Diego de Jesús Ávalos del Ángel, Ian Tadeo Sampayo Alcántar, Deily Nazareth Hernández González, Joselyn Sugeili Martínez González, Samuel Alexander Chantaca Cantú, Mario Alberto de la Fuente Martínez, Uriel Urbina Rodríguez, Iker Gael Santiago Torres, Kaleb Heriberto Rodríguez Herrera, Ivanna Fernanda Martínez García y Luis Fernando Leal Sandoval.

El resultado de este año también confirma una racha consistente para Nuevo León en este torneo. En 2023, el equipo representativo obtuvo el primer lugar, mientras que en 2024 y 2025 alcanzó el subcampeonato. Ahora, en 2026, volvió a quedarse con la copa.