En menos de una semana, dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron encontradas sin vida en el estado de Morelos, luego de haber sido reportadas como desaparecidas.

La víctima más reciente es Karol Toledo Gómez, de 18 años, alumna de segundo semestre de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. La joven fue reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo después de acudir a clases.

La mañana de ayer, alrededor de las 9:00 horas, fue localizado un cuerpo femenino con huellas de violencia, embolsado y abandonado en la colonia El Muelle, a la altura de Las Minas, sobre la carretera Coatetelco-Miacatlán, en el municipio indígena de Coatetelco.

Campesinos que acudían a revisar sus cultivos dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, familiares de la joven acudieron al lugar y señalaron que por la vestimenta podría tratarse de Karol.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que, tras los estudios periciales, el cuerpo correspondía a la estudiante.

Karol fue vista por última vez en Mazatepec, municipio colindante con Coatetelco.

Kimberly, la otra víctima

El caso de Karol ocurre apenas días después del hallazgo sin vida de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, también alumna de la UAEM.

La joven fue vista por última vez el 20 de febrero en el campus Chamilpa y su cuerpo fue localizado el 2 de marzo en inmediaciones de ese plantel.

Tras el asesinato de ambas estudiantes, la comunidad universitaria ha exigido justicia y el esclarecimiento de los hechos.

La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec expresó en redes sociales el dolor de la comunidad universitaria por la muerte de Karol y pidió a las autoridades actuar con determinación para castigar a los responsables.

En un comunicado, la rectoría de la UAEM también exigió una investigación pronta, diligente y con perspectiva de género.

Protestas y exigencia de justicia

Antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo, cientos de estudiantes y familiares marcharon por las calles de Mazatepec para exigir la localización de Karol.

La movilización partió del campus de la universidad hacia la alcaldía, donde colocaron fichas de búsqueda.

En paralelo, estudiantes de la Preparatoria 1 de la UAEM marcharon y bloquearon el bulevar Cuauhnáhuac en Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Kimberly, la localización de Karol y mayor seguridad.

Las protestas ocurren a pocos días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.