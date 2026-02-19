El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña eliminar fragmentos de dos videos en los que emitió expresiones consideradas misóginas contra Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa de Uruapan.

La consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephany Rodríguez Hernández, informó que el órgano electoral otorgó un plazo de 24 horas al legislador para suprimir las fracciones señaladas de los materiales difundidos en su canal de YouTube “GF Norona Oficial” o, en su caso, retirarlos por completo. El plazo vence la noche de este jueves.

La resolución se emitió dentro del dictamen IEM-PESV-02-2026, correspondiente a un Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). En el documento, el IEM ordena al senador abstenerse de realizar, por sí o por interpósita persona, actos de molestia, hostigamiento o intimidación en agravio de la alcaldesa.

A Noroña se le revierten insultos contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, a quien llamó "fascista" y "ambiciosa". En lugar de disculparse, sostiene lo dicho. "¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor?", le dice Carlos Bautista, amigo de Manzo. pic.twitter.com/ESIQ7ndL4P — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) November 25, 2025

Uno de los videos señalados fue transmitido el 24 de noviembre. En él, Fernández Noroña cuestionó declaraciones de Quiroz García en las que pidió investigar a los morenistas Leonel Godoy Rangel y Raúl Morón Orozco como presuntos implicados en el asesinato de su esposo, el entonces presidente municipal Carlos Manzo. Durante la transmisión, el senador calificó sus declaraciones como políticas y la acusó de tener aspiraciones a la gubernatura de Michoacán.

En otro video, difundido el 25 de noviembre, el legislador reiteró señalamientos similares y volvió a referirse a la alcaldesa en términos que motivaron el procedimiento sancionador.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante el Festival de Velas en Uruapan. La Fiscalía General del Estado ha informado la detención de 18 personas presuntamente vinculadas al homicidio, entre ellas Jorge Armando Gómez Sánchez, identificado como líder del CJNG en Michoacán, y Alejandro Baruk Castellanos Villafaña, señalado como jefe de un grupo de sicarios.