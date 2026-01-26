La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.4% de la población económicamente activa (PEA) durante diciembre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato es igual al registrado en el mismo mes de 2024, pero representa una disminución frente al 2.7% observado en noviembre pasado.

De acuerdo con el reporte del organismo autónomo, el cierre del año mostró estabilidad en el mercado laboral, aunque con señales mixtas en subocupación e informalidad.

Más de 1.5 millones de personas sin empleo

Durante diciembre, la población desocupada fue de 1.5 millones de personas, lo que mantuvo sin cambios la tasa de desocupación respecto al año previo. Sin embargo, en términos absolutos, el número de personas sin empleo aumentó en 104 mil frente a diciembre de 2024.

La PEA alcanzó 61.9 millones de personas de 15 años y más, con una tasa de participación de 59.1%. Esta cifra representa 1.1 millones de personas más que las registradas en el mismo mes del año anterior.

Aumenta la población ocupada, pero persiste la subocupación

Del total de la PEA, 60.4 millones de personas estuvieron ocupadas en diciembre, lo que significó un incremento anual de 1.1 millones. No obstante, el Inegi reportó que 3.7 millones de trabajadores se encontraban en condición de subocupación, es decir, con necesidad y disponibilidad para trabajar más horas.

Este grupo representó 6.2% de la población ocupada, una proporción menor al 6.9% registrada en diciembre de 2024, lo que sugiere una ligera mejora en este indicador.

Informalidad laboral sigue afectando a más de la mitad de los trabajadores

Uno de los puntos críticos del informe es la informalidad. En diciembre, 33 millones de personas trabajaron en condiciones informales, lo que dejó la tasa de informalidad en 54.6% del total de ocupados.

Por sector económico, la población ocupada se concentró principalmente en servicios (44.1%), seguido de comercio (20.5%), manufacturas (15.7%), actividades agropecuarias (10.6%) y construcción (7.8%).

Brecha de participación entre hombres y mujeres

Por género, la PEA femenina fue de 24.6 millones de mujeres, con una tasa de participación de 45.6%, mientras que la masculina alcanzó 35.9 millones de hombres, con una participación de 74.3%.

Estas cifras reflejan una brecha persistente en el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral.

Contexto económico

Los datos laborales se dan en un contexto económico complejo. Durante el tercer trimestre del año, la economía mexicana registró un crecimiento de apenas 0.2%, en medio de la incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, luego de que el Producto Interno Bruto creciera 1.5% en 2024.