Científicos y meteorólogos alertaron sobre la posible formación de un “súper El Niño”, un fenómeno climático que podría provocar temperaturas extremas durante el verano y otoño de 2026, con efectos en distintas regiones del mundo.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) advirtió que las condiciones actuales del océano Pacífico podrían favorecer un evento climático intenso que altere los patrones del clima global.

Meteorólogos advierten condiciones “hostiles”

El meteorólogo Dylan Federico señaló en redes sociales que el panorama climático previo a la temporada de huracanes es particularmente preocupante.

“Este es el panorama más hostil que he visto antes de una temporada de huracanes en el Atlántico desde 2015”, escribió.

Por su parte, el especialista Mario Picazo estima que existe un 75 % de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad moderada durante el verano.

Aunque El Niño suele reducir la actividad de huracanes en el Atlántico, también puede contribuir a que 2026 sea uno de los años más cálidos registrados.

Qué es el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal, lo que altera la circulación atmosférica del planeta.

Este cambio afecta patrones de lluvia, temperatura y viento, provocando fenómenos climáticos extremos en distintas regiones del mundo.

Posibles efectos en México y América Latina

En México y otros países de América Latina, la presencia de El Niño puede provocar distintos impactos climáticos:

Aumento de temperaturas y olas de calor más intensas

y olas de calor más intensas Sequías o lluvias extremas , dependiendo de la región

, dependiendo de la región Mayor riesgo de incendios forestales

Afectaciones a bosques tropicales y biodiversidad

Blanqueo de corales que afecta ecosistemas marinos y pesca

que afecta ecosistemas marinos y pesca Cambios en el nivel del mar y deshielo acelerado

Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que cada evento de El Niño es distinto, por lo que resulta difícil prever con exactitud sus efectos específicos en el país.

Impactos económicos del fenómeno

Además de sus efectos climáticos, El Niño también puede tener consecuencias económicas importantes.

Entre los sectores más vulnerables destacan:

Agricultura y ganadería: sequías o lluvias intensas pueden afectar cosechas y elevar el precio de los alimentos.

Energía: las olas de calor aumentan la demanda eléctrica, mientras que la generación hidroeléctrica puede disminuir por la falta de agua.

México vigilará el fenómeno durante 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la posible formación de El Niño comenzó a observarse a inicios de marzo.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez, explicó que en años con este fenómeno suelen formarse más ciclones en el Pacífico y menos en el Caribe y el Golfo de México, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia especial durante 2026.