Tras la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, una de las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República reveló el testimonio de un excandidato de Morena que denunció haber sido secuestrado en 2021 para obligarlo a firmar su renuncia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR indaga hechos en agravio de víctimas de identidad resguardada, identificadas con las iniciales G.C.G. y J.A.G.G., quienes declararon por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, presuntamente relacionados con el CJNG.

“Me subieron a la fuerza a una camioneta”

En su testimonio, la víctima G.C.G. relató que decidió denunciar pese al miedo por su vida y la de su familia, al considerar que la situación se volvió insostenible.

“Yo era candidato a la presidencia municipal de Tequila Jalisco, por MORENA, todo comenzó cuando estas personas planearon bajarme de la candidatura, el día 24 de marzo del 2021”, declaró.

Según su versión, fue citado en un restaurante y ahí llegaron Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villareal acompañados de hombres armados.

“Me subieron a la fuerza a una camioneta Cherokee modelo atrasado donde me mantuvieron boca abajo con un arma apuntándome detrás de la cabeza…”, señaló.

El testimonio indica que le colocaron una bolsa en la cabeza, fue amenazado de forma constante y trasladado a una casa de seguridad, donde fue presionado para firmar su desistimiento como candidato.

“Recuerdo que me metieron a una casa de seguridad y me sacaron la firma del desistimiento de mi candidatura por Morena”, afirmó.

También secuestraron al suplente

El denunciante aseguró que su suplente también fue privado de la libertad y llevado al mismo sitio.

“Me percaté que ahí estaba también en el mismo cuarto el suplente”, declaró.

Ambos, según el documento, fueron golpeados y amenazados hasta firmar la renuncia, misma que fue presentada ante el Instituto Electoral local el 24 de marzo de 2021.

“Nunca denunciamos por miedo… nos golpearon y nos agredieron presionando a firmar la renuncia a la candidatura”, sostiene el testimonio.

Otra denuncia por extorsión y violencia

La FGR también documenta una denuncia distinta por secuestro agravado y extorsión contra un comerciante de Tequila, quien señaló que tras la llegada de Rivera Navarro a la alcaldía comenzaron clausuras arbitrarias de negocios.

El denunciante afirmó que funcionarios municipales le exigieron pagos iniciales de 50 mil pesos y posteriormente 20 mil pesos mensuales para poder seguir trabajando.

“Que sabía las consecuencias que podía tener si no pagaba a tiempo”, declaró.

El testimonio señala que, al no poder cubrir uno de los pagos, fue golpeado por funcionarios municipales con apoyo de policías locales.