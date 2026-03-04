La desaparición de Ana Karen Nute Téllez, una joven de 19 años, terminó en tragedia después de que fuera encontrada sin vida en el Estado de México, días después de haber solicitado un viaje por aplicación para regresar a casa.

La noche del sábado 28 de febrero, Ana Karen acudió a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, ubicado en el municipio de San Antonio la Isla. Cerca de las 23:10 horas pidió un transporte mediante la aplicación DiDi para regresar a su domicilio en Metepec.

El trayecto apareció en la aplicación como “viaje finalizado”, pero la joven nunca llegó a su casa. A partir de ese momento su teléfono dejó de responder llamadas, lo que encendió la alerta entre familiares y amigos.

Cámaras de videovigilancia del fraccionamiento captaron el momento en que Ana Karen abordó una motoneta conducida por un hombre que vestía chamarra azul y gorra negra. En las imágenes se observa a la joven conversando con personal de la caseta de vigilancia antes de subir al vehículo.

Localizaron sin vida a la joven Ana Karen Nute Tellez, de 19 años, quien desapareció el sábado luego de tomar una moto por aplicación tras salir de una fiesta en el Estado de México.

El conductor no portaba casco ni le proporcionó uno, y además el vehículo era una motoneta, no una motocicleta formal, lo que contravenía las condiciones para operar como transporte.

Al notar que la joven no regresó a casa, su familia presentó un reporte de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y comenzó la difusión de su ficha de búsqueda en redes sociales.

Durante las primeras horas, familiares intentaron obtener información sobre el conductor y el vehículo a través de la plataforma de transporte, pero aseguraron que no recibieron respuesta.

También solicitaron a las autoridades la sábana de llamadas y la geolocalización del teléfono de Ana Karen, datos que consideraban fundamentales para ubicarla con rapidez, pero afirman que esa información no les fue proporcionada en ese momento.

Durante más de 72 horas, la imagen de la joven circuló ampliamente en redes sociales. Amigos, vecinos y usuarios compartieron su ficha de búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida, generando una movilización digital que aumentó la presión para que el caso avanzara.

Hallazgo del cuerpo y detención del conductor

La búsqueda terminó el martes 3 de marzo, cuando alrededor de las 13:00 horas autoridades recibieron un reporte sobre el hallazgo de un cuerpo femenino en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec.

El sitio se encuentra a unos 10 minutos del fraccionamiento donde Ana Karen abordó la motoneta la noche de su desaparición.

Paramédicos y elementos de seguridad confirmaron en el lugar que la joven ya no presentaba signos vitales. Las características físicas y la vestimenta coincidían con la ficha de búsqueda difundida por su familia, lo que provocó consternación entre sus familiares.

La Fiscalía del Estado de México informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

Las investigaciones llevaron a la localización y detención de Daniel “N”, identificado en los videos de vigilancia como la última persona que estuvo con Ana Karen.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el detenido habría confesado el feminicidio y señaló a las autoridades el lugar donde abandonó el cuerpo.

La fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y no descarta la participación de otras personas en el crimen.