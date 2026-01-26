El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Alejandro “Charly” Moreno, integrante de la banda Reencuentro Norteño, quien figura entre las víctimas de la balacera ocurrida el fin de semana en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato.

El ataque armado, perpetrado durante una convivencia deportiva, dejó al menos 11 personas fallecidas y 12 más heridas, en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en el municipio.

Luto en la música norteña por la muerte de Alejandro “Charly” Moreno

La muerte del joven músico ha causado consternación entre familiares, amigos y colegas del medio artístico, quienes han destacado su talento y el futuro prometedor que tenía dentro de la escena musical.

Diversas agrupaciones expresaron públicamente sus condolencias. Entre ellas, Conjunto X-Pansion, que a través de redes sociales manifestó su solidaridad con la familia Moreno y con los integrantes de Reencuentro Norteño, lamentando profundamente la pérdida de su compañero y colega.

¿Qué ocurrió en Salamanca?

Los hechos se registraron este domingo 25 de enero de 2026, alrededor de las 17:30 horas, en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, donde decenas de personas se encontraban reunidas tras un partido.

De acuerdo con información oficial, un comando armado arribó al lugar y abrió fuego contra los asistentes, provocando una escena de pánico y múltiples víctimas.

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto, confirmó que 10 personas murieron en el sitio y una más falleció posteriormente en el hospital, además de 12 personas lesionadas, entre ellas una mujer y un menor de edad.

Autoridades reconocen escalada de violencia en el municipio

El alcalde señaló que este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en días recientes en Salamanca y comunidades cercanas. Tan solo el sábado previo, cinco personas fueron asesinadas en Cuatro de Altamira, otra más en San Vicente de Flores, y la semana anterior se desactivó un artefacto explosivo en las inmediaciones de instalaciones de Pemex.

Ante este contexto, el edil solicitó apoyo tanto al Gobierno federal como al estatal para reforzar las estrategias de seguridad y recuperar la tranquilidad en el municipio.

Fiscalía investiga lo ocurrido

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

La dependencia precisó que seis de las personas heridas continúan bajo atención médica, y expresó su condena al ataque, además de su solidaridad con las familias de las víctimas.