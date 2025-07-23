E

El mundo de la música se despide de una figura irrepetible: Ozzy Osbourne, leyenda del rock, falleció este martes a los 75 años, según confirmó su familia en un comunicado. Su partida marca el cierre de una era que, por décadas, desafió los límites del arte, la actitud y la expresión.

Conocido mundialmente como “el Príncipe de las Tinieblas”, Ozzy fue mucho más que un cantante. Fue una presencia imponente en el escenario, un símbolo de rebeldía, y para millones de fans, una voz que acompañó momentos difíciles, de juventud, resistencia o identidad.

Saltó a la fama como vocalista de Black Sabbath, banda considerada pionera del heavy metal. Junto a ellos, Osbourne definió un sonido y una estética que impactaron no solo a la música, sino también a la cultura popular global. Su carrera como solista consolidó aún más su leyenda, con discos y giras que rompieron récords y fronteras.

Más allá de los escenarios, Ozzy se convirtió en una figura entrañable gracias al reality The Osbournes, donde mostró su vida familiar sin filtros y se ganó el cariño de una nueva generación. Aunque su imagen siempre fue transgresora, su personalidad contrastaba con gestos de ternura, humor e incluso vulnerabilidad.

Durante los últimos años, enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos Parkinson y lesiones severas en la columna. En 2023, había anunciado que dejaba los escenarios de forma definitiva, aunque no cerraba del todo la puerta a grabaciones o apariciones especiales.

La noticia de su muerte coincide con la despedida oficial de Black Sabbath, que este año ofreció su último concierto. Para muchos fans, esto representa no solo el fin de una banda, sino la clausura simbólica de un capítulo completo en la historia del rock.

Artistas, medios y seguidores de todo el mundo han compartido mensajes de homenaje, recordando su impacto, su autenticidad y su legado. Ozzy Osbourne no solo desafió a la industria: la transformó.