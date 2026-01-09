Venezuela anunció este viernes el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, con el objetivo de restituir las misiones diplomáticas en ambos países después de más de cinco años sin relaciones formales.

El anuncio se da en un contexto político inédito, marcado por la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, lo que abrió la puerta a un reacomodo de la política exterior venezolana.

Delegación de EU ya se encuentra en Caracas

El gobierno de Estados Unidos confirmó el envío de una delegación de diplomáticos y personal de seguridad a Venezuela para evaluar la reapertura gradual de la embajada estadounidense en Caracas.

La misión está encabezada por John T. McNamara, encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, y tiene como objetivo realizar una evaluación inicial de las condiciones operativas y de seguridad.

Caracas también enviará representantes a Washington

La Cancillería venezolana, a cargo de Yván Gil, informó que Venezuela enviará igualmente una representación diplomática a Washington, como parte de este proceso de acercamiento bilateral.

De acuerdo con el comunicado oficial, el diálogo está orientado a restablecer los canales diplomáticos formales, suspendidos desde 2019, cuando se rompieron las relaciones entre ambos países.

Un giro político tras la caída del chavismo duro

El inicio de este proceso diplomático representa un cambio sustancial en la relación entre Caracas y Washington, luego de años de confrontación política, sanciones y ausencia de embajadas operativas.

Aunque no se han anunciado plazos ni acuerdos concretos, el intercambio de delegaciones diplomáticas marca el primer paso formal hacia una normalización de relaciones, en un momento en el que se comienza a definir el futuro político de Venezuela.