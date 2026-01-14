La administración del presidente Donald Trump suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que entrará en vigor el 21 de enero y que se mantendrá de manera indefinida mientras se revisan los criterios de verificación.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la decisión, aunque sin detallar oficialmente la lista completa de países afectados. Sin embargo, medios estadounidenses como Fox News tuvieron acceso al documento interno con los nombres.

Entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la suspensión se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También figuran Rusia, Irán, Afganistán, Irak, Egipto, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.

¿Desde cuándo inicia la suspensión de visas?

De acuerdo con la información difundida, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y no tiene una fecha definida de finalización.

Durante este periodo, el Departamento de Estado revaluará los procedimientos de verificación y elegibilidad de los solicitantes.

La medida forma parte de una revisión más amplia de la política migratoria impulsada por el gobierno de Trump en su nuevo periodo presidencial.

¿Afecta a las visas de turismo, estudio o trabajo?

No.

La suspensión solo aplica a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos.

Las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudios, intercambios académicos o trabajos temporales, no se verán afectadas por esta decisión, según confirmó el Departamento de Estado.

El argumento del gobierno de Trump

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, explicó que el objetivo de la medida es evitar el ingreso de personas que puedan depender de programas de asistencia social o beneficios públicos.

Desde noviembre pasado, los consulados estadounidenses ya operaban bajo una guía que permite negar visas si el solicitante es considerado con riesgo de convertirse en una “carga pública”, tomando en cuenta factores como:

Edad

Estado de salud

Situación financiera

Nivel educativo

Dominio del idioma inglés

Con esta nueva suspensión, esos criterios se refuerzan mientras se revisa el sistema completo.

Lista completa de países afectados por la suspensión

Entre los 75 países incluidos se encuentran:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.