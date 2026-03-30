Donald Trump aseguró que Estados Unidos ya trabaja para tomar el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo para el comercio de petróleo. El presidente estadounidense sostuvo además que Irán permitirá el paso de 20 petroleros en los próximos días, en medio de la tensión que se mantiene en la zona.

En una entrevista con Channel 14, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de que Estados Unidos tomara el control de esa vía estratégica. Su respuesta fue directa: “Sí, por supuesto que ya está sucediendo”. Con esa frase, el mandatario dejó ver que Washington ya estaría avanzando en acciones sobre el paso marítimo que conecta al golfo Pérsico con el resto del mundo.

Trump presume presión sobre Irán

Durante la misma entrevista, Trump fue cuestionado sobre la versión de que Irán estaría buscando cobrar peajes a los barcos que crucen por Ormuz. Aunque dijo que tendría que confirmar si eso era cierto, advirtió que Estados Unidos podría desmantelar esa operación de inmediato. “Podríamos cerrarlo en dos minutos, tan rápido que te marearías”, dijo, según lo reportado.

El mandatario también afirmó que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin están contratacando a Irán. Al mismo tiempo, presumió que Teherán amplió de 10 a 20 el número de buques autorizados para cruzar por el estrecho, algo que presentó como una señal de que las negociaciones están avanzando a favor de su gobierno.

Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz como señal "de respeto" https://t.co/J5PjxOy3Qd pic.twitter.com/OpGZ71ESM9 — Europa Press TV (@europapress_tv) March 30, 2026

Trump incluso aseguró que fue Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, quien autorizó esa medida. “Él fue quien autorizó el envío de los barcos”, afirmó. Después remató con una frase en tono de victoria política: “¿Recuerdan que dije que me estaban dando un regalo? Y todos dijeron: ¿qué es? ¡Mentira! Cuando se enteraron, se callaron y las negociaciones van muy bien”.

Crece la presión internacional por el paso seguro en Ormuz

Mientras Trump insiste en una salida dura para garantizar el tránsito en el estrecho, un grupo de 27 países se sumó a la declaración impulsada desde el 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón para respaldar esfuerzos que permitan asegurar el paso de embarcaciones por la zona.

En el comunicado conjunto, los países condenaron los ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el golfo Pérsico, así como los bombardeos contra instalaciones petroleras y gaseras y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes. También expresaron su disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el tránsito seguro por esa vía.

La posición de ese bloque, sin embargo, se mantiene separada de la propuesta de Trump de abrir por la fuerza el paso estratégico bajo control iraní. Aun así, el grupo manifestó su preocupación por la escalada del conflicto y pidió a Irán cesar de inmediato sus amenazas sobre el estrecho, incluida la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y cualquier otro intento de bloquear la navegación.

Los países firmantes insistieron en que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional y advirtieron que una afectación prolongada en Ormuz tendría consecuencias globales, especialmente para las poblaciones más vulnerables.