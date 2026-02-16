Tres personas, entre ellas el sospechoso, murieron durante un tiroteo ocurrido en un partido de hockey juvenil en Pawtucket, Rhode Island, informaron las autoridades locales. La jefa de policía de la ciudad, Tina Goncalves, señaló que otras tres víctimas se encuentran hospitalizadas en estado crítico.

“Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar”, declaró Goncalves, quien no ofreció detalles sobre las edades de los fallecidos ni la identidad del sospechoso, aunque precisó que dos de las víctimas eran adultas.

El incidente tuvo lugar durante un partido entre equipos de un instituto en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena, donde familiares y jugadores presenciaron la tragedia. La situación generó conmoción entre los asistentes, con familias llorando y jugadores juveniles aún en uniforme abrazándose antes de abandonar la zona.

Operativo policial y respuesta de autoridades

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que se mantuvo en contacto con el alcalde Donald Grebien, así como con los cuerpos policiales estatales y locales. El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas también colaboró en la investigación, mientras que caminos hacia la arena fueron cerrados y se desplegó una fuerte presencia policial con helicópteros sobrevolando el área.

Pawtucket, ubicada al norte de Providence y cerca de los límites con Massachusetts, tiene poco menos de 80 mil habitantes y había sido conocida anteriormente como sede de las oficinas centrales de Hasbro.

Contexto de tiroteos recientes en EU

Este tiroteo se produce días después de que el 12 de febrero se registraran dos tiroteos domésticos en el sur de Florida que dejaron siete personas muertas, incluido el atacante. La Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota informó que el sospechoso, Russell Kot, de 51 años, habría estado vinculado sentimentalmente con una de las víctimas en Fort Lauderdale, y que los hechos podrían estar relacionados con un homicidio-suicidio ocurrido el mismo día en Sarasota.

Las autoridades indicaron que los crímenes ya no representan amenaza para la comunidad, pues el atacante falleció, y destacaron que los incidentes parecen ser hechos aislados.