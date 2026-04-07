“Esta noche morirá toda una civilización”: Trump lanza amenaza brutal contra Irán

Donald Trump lanzó este martes una de sus amenazas más brutales contra Irán al advertir que “toda una civilización” podría morir esa misma noche si Teherán no acata su ultimátum. El presidente de Estados Unidos sostuvo que no desea que eso ocurra, pero dejó abierta la posibilidad de una ofensiva devastadora si no se reabre el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

El mensaje fue publicado en Truth Social. Ahí, Trump escribió: “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”. La frase llegó horas antes de que venciera el plazo que él mismo impuso para que Irán permita nuevamente el tránsito por Ormuz.

La amenaza no salió de la nada. En días previos, Trump ya había advertido que Estados Unidos podría atacar puentes, plantas eléctricas y otras infraestructuras esenciales iraníes si Teherán no cedía. Reuters y AP reportaron que en las últimas horas ya se registraron ataques contra infraestructura iraní, incluidos puentes, ferrocarriles, zonas petroquímicas y áreas cercanas a la isla de Kharg, un punto clave para las exportaciones de petróleo del país.

🚨 BREAKING: Trump warns 'whole civilization will die tonight, never to be brought back again' if Iran doesn't agree to deal to end war pic.twitter.com/1PyIR5kM6J — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

Irán rechaza ceder y corta diálogo directo con Washington

Teherán no respondió aceptando el ultimátum. Por el contrario, Irán rechazó la presión de Washington y mantiene su exigencia de que cualquier salida incluya un cese permanente de hostilidades, no solo una tregua temporal. Además, el Wall Street Journal reportó que Irán suspendió las comunicaciones diplomáticas directas con Estados Unidos después de la amenaza de Trump, aunque seguiría hablando a través de mediadores.

La postura iraní se ha endurecido también en el terreno simbólico y operativo. Según AP y el Wall Street Journal, en el país ya se han promovido cadenas humanas alrededor de puentes y plantas eléctricas ante el temor de nuevos ataques contra infraestructura civil. Esa reacción deja ver hasta qué punto la advertencia de Trump fue tomada como una amenaza real e inmediata.

Mientras tanto, el vicepresidente J. D. Vance declaró que Estados Unidos “ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares” en Irán, aunque la situación sigue lejos de estabilizarse. Reuters también reportó que Trump ha dicho que Estados Unidos podría retirarse “muy pronto” del conflicto, pero reservándose la posibilidad de volver con ataques puntuales si lo considera necesario.

La amenaza ya golpea mercados y desata alarma internacional

La crisis ya tuvo impacto inmediato fuera del campo militar. Reuters y AP informaron que los precios del petróleo se dispararon por el cierre de Ormuz y por el temor a una escalada todavía mayor. Este martes, el crudo WTI llegó a superar los 116 dólares por barril y el Brent rebasó los 110, niveles que reflejan el nerviosismo global por una guerra abierta en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

🇮🇷🇺🇸 | URGENTE: Irán moviliza cadenas humanas en centrales y puentes del país ante las amenazas de Trump. pic.twitter.com/OLSTKnnrEn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 7, 2026

El tono de Trump también desató condenas por el posible ataque a infraestructura civil. AP reportó que expertos y funcionarios internacionales advirtieron que bombardear plantas eléctricas, puentes u otras instalaciones esenciales podría implicar violaciones graves al derecho internacional humanitario. Incluso dentro de Estados Unidos, aliados y opositores expresaron alarma por la dimensión de la amenaza.

Así, el conflicto entró en una fase todavía más peligrosa. Ya no se trata solo de ataques militares o de presión diplomática: el lenguaje de Trump y la respuesta iraní colocan el choque en un punto donde la destrucción de infraestructura crítica, el colapso energético y una escalada regional más amplia dejaron de sentirse como una hipótesis lejana.