Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

El PAN propone que adolescentes que cometan delitos graves sean procesados como adultos

MéxicoQuerétaroNoticias
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.read

El crimen organizado ha encontrado en las adolescencias una tierra fértil para cometer delitos. Aprovechando su condición, son reclutados para cometer delitos graves a sabiendas de que serán liberados en apenas unos años, con penas mínimas. Pero, para el alcalde de Corregidora, Querétaro, no debería ser así.

Josué David Guerrero, presidente municipal de Corregidora, considera que los y las adolescentes que cometen delitos como homicidio, feminicidio, violación y secuestro deben ser procesados como adultos. Es en ese orden de ideas que ha propuesto modificaciones al Código Penal Federal en el sentido de que la edad de las y los infractores no sea una atenuante que les permita evadir la justicia al considerarse inimputables.

En conferencia de prensa, Guerrero apuntó a que «hemos venido observando con mucha preocupación que, desgraciadamente, son cada vez más constantes los delitos cometidos por menores en este tipo de delitos [graves]». El alcalde se encontraba acompañado por el coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya, quien respaldó el dato aunque dijo que «apenas vamos a entrar en el análisis» de la iniciativa.

Artículo anterior
Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, arrestado por huachicol
Redacción
Redacción

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.