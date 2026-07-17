El crimen organizado ha encontrado en las adolescencias una tierra fértil para cometer delitos. Aprovechando su condición, son reclutados para cometer delitos graves a sabiendas de que serán liberados en apenas unos años, con penas mínimas. Pero, para el alcalde de Corregidora, Querétaro, no debería ser así.

Josué David Guerrero, presidente municipal de Corregidora, considera que los y las adolescentes que cometen delitos como homicidio, feminicidio, violación y secuestro deben ser procesados como adultos. Es en ese orden de ideas que ha propuesto modificaciones al Código Penal Federal en el sentido de que la edad de las y los infractores no sea una atenuante que les permita evadir la justicia al considerarse inimputables.

En conferencia de prensa, Guerrero apuntó a que «hemos venido observando con mucha preocupación que, desgraciadamente, son cada vez más constantes los delitos cometidos por menores en este tipo de delitos [graves]». El alcalde se encontraba acompañado por el coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya, quien respaldó el dato aunque dijo que «apenas vamos a entrar en el análisis» de la iniciativa.