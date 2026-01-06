Marvel Studios volvió a encender la conversación global con la publicación oficial de un nuevo avance de Avengers: Doomsday, esta vez centrado en los X-Men. Tras varios días de filtraciones en redes sociales, el estudio liberó finalmente el teaser en alta definición, confirmando por primera vez la integración formal de los mutantes clásicos al Universo Cinematográfico de Marvel.

El adelanto no solo despeja dudas, sino que marca un punto de quiebre en la narrativa del MCU, al traer de vuelta a figuras emblemáticas que definieron una generación de películas de superhéroes.

El regreso de Xavier, Magneto y Cyclops

El teaser está encabezado por Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen retomando su papel de Erik Lehnsherr Magneto y James Marsden de regreso como Scott Summers Cyclops. Se trata del primer vistazo oficial a estas versiones de los personajes dentro del MCU, después de años de especulación sobre cómo y cuándo se integrarían los X-Men al universo de Marvel Studios.

Uno de los escenarios más impactantes del avance es la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos, mostrada completamente destruida. El lugar, símbolo central de la saga original de X-Men producida por 20th Century Fox, aparece ahora como una ruina, sugiriendo que el conflicto que se avecina será de una escala inédita.

Ajedrez, destrucción y una advertencia inquietante

El teaser recupera uno de los vínculos más icónicos de la franquicia: el reencuentro entre Xavier y Magneto jugando ajedrez, un guiño directo a su compleja relación en las películas originales. Sin embargo, la calma de ese momento contrasta con una escena mucho más oscura.

Cyclops se retira el visor y libera una devastadora explosión óptica, dejando claro que el tono de Avengers: Doomsday será más sombrío y emocional que otros eventos del MCU.

A esto se suma un diálogo clave de Magneto que marca el espíritu del avance:

“La muerte nos alcanzará a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es si estás preparado para morir, sino quién serás cuando cierres los ojos”.

Trajes inspirados en los cómics y más mutantes en camino

El avance también destaca por su propuesta visual. Cyclops porta un traje azul y amarillo mucho más fiel a los cómics, mientras que Xavier luce una chaqueta gris con una X en tonos negro y rojo. Esta estética está inspirada en la etapa New X-Men, creada por Grant Morrison y Frank Quitely a principios de los años 2000.

Aunque el teaser se enfoca en tres personajes, ya se ha confirmado que otros mutantes formarán parte de la historia. Entre ellos figuran Gambit, Nightcrawler, Mystique y Beast, lo que refuerza la idea de que Doomsday será el gran punto de entrada de los X-Men al MCU.

Doomsday, Doom y el futuro del multiverso

Avengers: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo, reunirá a personajes de distintos puntos del multiverso en una historia que girará en torno a Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La película será el puente directo hacia Avengers: Secret Wars, proyecto que, según Kevin Feige, marcará el inicio de una nueva era para los mutantes dentro del MCU.

Marvel apuesta así por una reconfiguración profunda de su universo narrativo, colocando a los X-Men en el centro de la siguiente gran etapa.

Fechas de estreno confirmadas

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno mundial el 18 de diciembre de 2026, mientras que Avengers: Secret Wars llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Ambas producciones apuntan a convertirse en los eventos cinematográficos más importantes de Marvel en la próxima década.