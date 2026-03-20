El mundo del cine y las artes marciales se quedó en silencio.

Chuck Norris falleció la mañana de ayer, rodeado de su familia y, según el propio comunicado, en paz.

Horas antes, la noticia parecía otra. Había sido hospitalizado de emergencia, sin muchos detalles, pero —fiel a su estilo— se encontraba de buen humor, incluso haciendo bromas. Porque sí, hasta en momentos complicados, Norris seguía siendo… Norris.

Fue su familia quien confirmó la noticia con un mensaje breve, pero contundente.

Pidieron respeto, privacidad y tiempo para asimilar la pérdida. Nada de teorías, nada de especulación… solo despedir a alguien que, para ellos, era mucho más que un ícono.

Y es que para el mundo, Chuck Norris fue fuerza, disciplina, carácter…

El tipo que en pantalla no pedía permiso, el que convirtió las patadas giratorias en cultura pop, el que parecía invencible.

🚨🚨🚨 Murió Chuck Norris.



Se fue a los 86 años, ayer había sido hospitalizado en Hawái. Su familia lo informó con un emotivo y conmovedor comunicado.



"Para el mundo fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, un esposo devoto, un padre y abuelo… pic.twitter.com/aH3T6vjsSW — Fernanda Familiar (@qtf) March 20, 2026

Pero en casa, dicen, era otra cosa.

Un hombre de familia. Cercano. Presente.

No se revelaron las causas de su fallecimiento.

Y quizá eso pasa a segundo plano cuando se trata de alguien que marcó generaciones enteras.

Porque hay figuras que se van…

Y hay leyendas que simplemente cambian de plano.

Y siendo honestos…

¿de verdad alguien cree que Chuck Norris “se fue”?