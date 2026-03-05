El nombre de Carmen Salinas volvió a sacudir las redes… más de cuatro años después de su muerte. Y no precisamente por una anécdota de telenovela o uno de esos comentarios picantes que la hicieron famosa.

Todo explotó por un episodio del podcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En ese capítulo aparece el testimonio de un recluso identificado como Beto, quien relataba abusos sufridos durante su infancia. Hasta ahí, todo dentro del formato del programa. El problema llegó cuando, en medio de su relato, soltó un nombre que nadie esperaba escuchar: Carmen Salinas.

Según el testimonio, la actriz habría estado relacionada con supuestos rituales con menores y situaciones oscuras. Bastó ese momento para que el clip empezara a rodar por redes sociales como bola de nieve cuesta abajo. En cuestión de horas, el nombre de la querida actriz ya era tendencia… pero ahora envuelto en una polémica brutal.

Las reacciones no tardaron. Seguidores de la actriz, familiares y usuarios en redes cuestionaron duramente que una acusación tan delicada apareciera en un podcast sin ningún filtro o aclaración inmediata. Y claro, cuando se menciona a alguien que ya no puede defenderse, la cosa se pone todavía más delicada.

Con el incendio mediático ya encendido, Saskia Niño de Rivera salió a dar la cara. Durante un encuentro con la prensa en una firma de libros, ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas y a cualquier persona que se sintiera afectada.

La activista explicó que las palabras no fueron suyas, sino del entrevistado, pero reconoció que el error fue editorial. En pocas palabras: ese fragmento debió editarse y no salió a tiempo. Como responsable del proyecto, asumió la culpa por no haber detenido o corregido ese momento antes de que el episodio se publicara.

También dejó claro que el objetivo del podcast es visibilizar testimonios de personas privadas de la libertad, pero admitió que en este caso se cometió un error al permitir que se difundiera una acusación tan grave sin verificación.

Mientras tanto, la polémica sigue rodando en redes. Hay quienes consideran que la disculpa fue necesaria… y otros que dicen que llegó demasiado tarde.

Porque en internet ya sabemos cómo funciona la cosa: una frase se viraliza en segundos… pero limpiar un nombre puede tardar años.

Y aquí queda flotando la pregunta incómoda que muchos se están haciendo:

¿deberían los podcasts publicar testimonios tan delicados sin verificar lo que se dice… aunque vengan de un entrevistado?