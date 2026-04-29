Quería apoyar a su mujer en el parto ¡y terminó en el suelo!

En una sala de partos en Santa Catarina, Brasil, un padre decidió estar presente en uno de los momentos más importantes: el nacimiento de su hijo. Todo iba bien, hasta que la emoción lo rebasó.

Mientras su pareja daba a luz, el hombre comenzó a marearse. Intentó mantenerse de pie, pero nomás no pudo. En cuestión de segundos, perdió el equilibrio y cayó al suelo frente al equipo médico.

Sí, el que iba a acompañar, terminó desmayado.

Un padre quiso acompañar a su esposa en la sala de partos para apoyarla, pero la emoción del momento le jugó una mala pasada y se desmayó. El equipo médico tuvo que asistirlo rápidamente, provocando incluso risas entre las enfermeras mientras atendían la situación.



El hecho… pic.twitter.com/cKY8RLC8a4 — Caoz (@Caoz_ES) April 24, 2026

El personal reaccionó de inmediato para atenderlo, mientras la escena provocaba algunas risas inevitables entre las enfermeras. No por burla, sino por lo inesperado del momento.

El video, grabado dentro del hospital, ya circula en redes y se ha vuelto viral. Y aunque todo quedó en un susto, la escena dejó claro algo muy humano:

No todos están listos para ver cómo llega la vida, aunque crean que sí.

Es cuando te das cuenta de quien es el verdadero sexo fuerte, al menos en los partos.