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Quería apoyar a su mujer en el parto ¡y terminó en el suelo!

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Roberto Barajas
Author: Roberto Barajas
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Quería apoyar a su mujer en el parto ¡y terminó en el suelo!

En una sala de partos en Santa Catarina, Brasil, un padre decidió estar presente en uno de los momentos más importantes: el nacimiento de su hijo. Todo iba bien, hasta que la emoción lo rebasó.

Mientras su pareja daba a luz, el hombre comenzó a marearse. Intentó mantenerse de pie, pero nomás no pudo. En cuestión de segundos, perdió el equilibrio y cayó al suelo frente al equipo médico.

Sí, el que iba a acompañar, terminó desmayado.

El personal reaccionó de inmediato para atenderlo, mientras la escena provocaba algunas risas inevitables entre las enfermeras. No por burla, sino por lo inesperado del momento.

El video, grabado dentro del hospital, ya circula en redes y se ha vuelto viral. Y aunque todo quedó en un susto, la escena dejó claro algo muy humano:

No todos están listos para ver cómo llega la vida, aunque crean que sí.

Es cuando te das cuenta de quien es el verdadero sexo fuerte, al menos en los partos.

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"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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