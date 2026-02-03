El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho, de 31 años, sufrió una fuerte lesión mientras entrenaba piernas en un gimnasio de Teresina, en el estado de Piauí.

El atleta estaba usando una máquina de prensa de piernas y buscaba mover alrededor de 400 kilogramos, cuando su pierna derecha cedió bajo el peso. En el video, grabado por él mismo, se observa el instante exacto en el que el músculo falla y el dolor lo obliga a detenerse de inmediato.

La ruptura del tendón del cuádriceps fue confirmada poco después en un hospital privado, luego de que personas en el lugar corrieran a auxiliarlo y retiraran las pesas para evitar una lesión aún mayor. Una ambulancia lo trasladó de emergencia, donde fue sometido a cirugía al día siguiente para reparar el tendón que conecta el músculo del muslo con la rótula.

Tras la operación, los médicos indicaron que deberá mantener la pierna completamente extendida durante al menos tres semanas, sin doblar la rodilla. Después comenzará una rehabilitación intensiva con fisioterapia, electroestimulación y ejercicios leves para evitar la pérdida total de fuerza muscular.

Lopes Filho confesó que el dolor fue extremo, incluso más intenso después de la cirugía que en el momento del accidente. Además, expresó su frustración, ya que llevaba meses preparándose para un campeonato de fisicoculturismo programado para mayo.

Con casi una década dedicada al entrenamiento de alto rendimiento, el atleta espera volver a caminar con normalidad en los próximos meses. Sin embargo, el regreso a entrenamientos pesados podría tardar hasta finales de año.

Una escena que deja claro que, en el gimnasio, la línea entre la disciplina y el límite del cuerpo puede romperse en segundos.



ADVERTENCIA: El siguiente video contiene imágenes que podrían afectar la susceptibilidad de algunas personas, se recomienda discreción.