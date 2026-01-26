Mientras muchos solo veían a un Dr. Simi bailando afuera de una farmacia, detrás del disfraz había una historia de esfuerzo, disciplina y ganas de salir adelante. Jocelyn, una joven universitaria, trabajó durante meses como botarga del icónico personaje para poder pagar sus estudios… y lo logró.

La historia se volvió viral luego de que la joven compartiera un video en TikTok donde aparece con toga y birrete durante su ceremonia de graduación. El contraste fue inmediato: la misma chica que animaba la calle con pasos de baile, hoy celebraba haber terminado su carrera profesional.

En el video también se muestran imágenes de Jocelyn caracterizada como el Dr. Simi, trabajo que desempeñó durante varios años en una sucursal de Farmacias Similares. Su jornada consistía en bailar, animar y atraer clientes, todo mientras cumplía con tareas, exámenes y clases universitarias.

La publicación tocó fibras sensibles porque retrata una realidad que miles de jóvenes viven: estudiar y trabajar al mismo tiempo para no soltar el sueño. Usuarios en redes reconocieron el sacrificio que implica sostener ambas cosas sin rendirse en el intento.

Jocelyn acompañó el video con un mensaje de agradecimiento donde destacó el apoyo de su familia, en especial de sus padres, y celebró haber cerrado una etapa importante de su vida para comenzar nuevos retos, mostrándose orgullosa de haberse convertido en una mujer independiente y capaz.

La reacción no se hizo esperar. El video acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas que la felicitaron y se dijeron inspiradas por su historia. Incluso Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares, reaccionó públicamente reconociendo su esfuerzo.

Jocelyn no solo se graduó: demostró que a veces los pasos más importantes no se dan en el escenario, sino en la constancia diaria.