Mondelēz International ve en México uno de sus mercados más atractivos, impulsado por un consumo de snacks que alcanza alrededor de 10 kilos por persona al año, una cifra que duplica el promedio mundial. A partir de ese contexto, la empresa busca reforzar su presencia en el país tras la adquisición de Ricolino en 2022 por 27,000 millones de pesos.

La apuesta de la compañía se sostiene en el dinamismo de la categoría de snacking, que, según datos citados de Grand View Research, pasaría de generar ingresos por 4,381.2 millones de dólares en 2025 a 7,282.5 millones en 2033. Para Mondelēz, el objetivo no se limita a defender mercado, sino a ampliar ocasiones de consumo, diversificar formatos y fortalecer su presencia en puntos de venta.

“México es un mercado altamente atractivo. Si bien enfrentamos retos temporales, el consumo de snacks no se ha desacelerado de forma radical; lo que vemos es un consumidor que busca más opciones y formatos”, explicó Santiago Aguilera, vicepresidente de asuntos públicos y de gobierno para América Latina en Mondelēz International.

De acuerdo con el directivo, México ocupa el quinto lugar mundial en consumo de snacks y 95 por ciento de los consumidores asegura ingerir al menos uno al día. Además, la categoría crece a un ritmo 1.4 veces mayor que otras dentro del consumo masivo, según los datos que compartió.

Mondelēz busca adaptarse a un consumidor más cuidadoso

En medio de un entorno donde el gobierno federal ha impulsado medidas para desalentar el consumo de productos con alto contenido calórico, como los sellos frontales de advertencia y la prohibición de vender ultraprocesados en cooperativas escolares, Mondelēz apuesta por ajustar su oferta al comportamiento del consumidor.

La estrategia pasa por la llamada arquitectura de formatos, con presentaciones de distinto gramaje y tamaño que permitan a la empresa responder a diferentes momentos de consumo y niveles de gasto. La idea es mantener sus marcas dentro de la canasta de los compradores, incluso cuando estos son más cautelosos con su dinero.

“El consumidor quiere seguir comprando sus productos favoritos, pero en el formato que mejor se ajuste a su momento. Ahí está la oportunidad”, señaló Aguilera.

Con esa lógica, la compañía busca sumar variaciones de sus marcas principales sin perder lealtad entre los consumidores. En su portafolio figuran productos como Oreo, Trident, Paleta Payaso y Panditas, marcas con fuerte presencia en el mercado mexicano.

Ricolino y la identidad local, claves para crecer

La operación en México también funciona como plataforma para atender al mercado hispano en Estados Unidos, ampliando el alcance de marcas locales de Ricolino como Paleta Payaso, Bubulubu, Panditas, Kranky, Dulces Vero y Coronado.

“El potencial está en combinar un portafolio global con una fuerte identidad local. México es hoy uno de los motores de crecimiento más importantes para la compañía”, afirmó el directivo.

Otro de los ejes de la estrategia es la innovación constante, tanto en producto como en colaboraciones con otras marcas. Entre los ejemplos mencionados están las galletas Oreo sabor Coca-Cola o los helados comercializados en McDonald’s. La compañía también busca conectar con el consumidor a través de adaptaciones culturales, ediciones de temporada y sabores localizados.

“La relevancia se construye con marcas fuertes, pero también con innovación constante. No necesariamente reinventando el producto, sino adaptándolo al contexto”, explicó Aguilera.

Distribución, calendario comercial y nuevas ocasiones de consumo

Mondelēz también busca crecer a partir del calendario comercial, aprovechando fechas como San Valentín, Día de Muertos y Navidad para impulsar ventas mediante portafolios específicos. A eso se suman nuevas ocasiones de consumo vinculadas con tendencias como el gaming o el comercio digital, donde incluso el diseño del empaque responde a criterios de conveniencia.

La distribución aparece como otra de sus principales fortalezas. Actualmente, la empresa llega cada semana a 500,000 puntos de venta de forma directa en México, una cifra que sube a un millón si se consideran canales indirectos.

“La distribución es uno de los principales catalizadores. Nos permite llegar a más hogares y capitalizar mejor la demanda existente”, afirmó el directivo.