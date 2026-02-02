Guadalajara se prepara para vivir una noche que quedará marcada en la historia del fútbol. El próximo 3 de marzo de 2026, el Estadio Akron, sede mundialista, será el escenario de la primera Copa de Leyendas, un encuentro sin precedentes entre históricos del Real Madrid y el FC Barcelona, dos de las instituciones más influyentes del fútbol mundial.

El partido reunirá en una misma cancha a campeones del mundo y figuras que marcaron época y que hoy representan la memoria viva del balompié internacional. Entre los nombres confirmados destacan David Villa, Xavi Hernández, Carles Puyol e Iker Casillas, además de Fernando Hierro y Fernando Morientes, entre muchas otras leyendas que definieron una era del fútbol español y global.

La llegada de estas figuras a Guadalajara ofrece una oportunidad única para que miles de aficionados vivan de cerca a los ídolos que construyeron la historia reciente del fútbol, al mismo tiempo que la ciudad se consolida como un epicentro del deporte y el entretenimiento a nivel internacional.

Un clásico eterno

El llamado “Clásico” tiene una historia que se remonta al 13 de mayo de 1902, cuando el Barcelona visitó al Real Madrid en el campo de la calle O’Donnell. Con el paso del tiempo, este enfrentamiento se convirtió en uno de los más intensos y seguidos del mundo, reflejando no solo una rivalidad deportiva, sino también tensiones culturales y políticas entre Madrid y Cataluña.

Para la afición mexicana, el encuentro tendrá un significado especial con la participación de Rafael Márquez, máximo referente del fútbol nacional en el escenario internacional. Campeón, líder y símbolo de una generación histórica, Márquez representa el legado del balompié mexicano y su proyección hacia el futuro. Actualmente se desempeña como auxiliar técnico de la Selección Mexicana y será el entrenador del Tri rumbo a la Copa del Mundo de 2030, convirtiéndose en un puente vivo entre generaciones.

Su presencia junto a las grandes figuras del Real Madrid y el Barcelona eleva este partido a una dimensión histórica. No solo es un homenaje al pasado, sino también una mirada al futuro del fútbol mexicano en un escenario de talla mundial.

La primera Copa de Leyendas no será únicamente un partido. Será una celebración del fútbol como fenómeno cultural, social y generacional. El Estadio Akron, uno de los recintos más reconocidos del país por su arquitectura y proyección internacional, se transformará en la casa de un espectáculo inigualable, fiel al espíritu de un partido al estilo Jalisco.

Con este magno evento se espera la llegada de alrededor de 20 mil visitantes de fuera del estado, lo que generará una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos para la región.

Esta es una oportunidad irrepetible para ver, por 90 minutos más, a las grandes leyendas del Real Madrid y el Barcelona. Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.