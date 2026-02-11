La Copa de Leyendas sigue elevando su nivel y ahora confirma la participación de dos íconos del fútbol mundial: Luís Figo y Raúl González, quienes jugarán por primera vez en Guadalajara dentro de este espectáculo internacional que reunirá a figuras históricas del balompié.

El encuentro se disputará el 3 de marzo de 2026 en el Estadio Akron.

Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster y en puntos autorizados.

Una noche de leyendas en el Estadio Akron

La capital tapatía se prepara para recibir un evento que combina nostalgia, talento y espectáculo. La Copa de Leyendas reunirá a campeones de Europa y referentes históricos en un partido que promete intensidad, técnica y momentos memorables para los aficionados.

Con la incorporación de Figo y Raúl, el cartel adquiere una dimensión aún mayor. Ambos futbolistas marcaron una época en el fútbol europeo y protagonizaron algunos de los capítulos más emblemáticos del Real Madrid y del FC Barcelona.

Luís Figo, talento y liderazgo

El portugués es considerado uno de los jugadores más influyentes de su generación. Ganador del Balón de Oro en el año 2000 y del FIFA World Player en 2001, destacó por su desborde, visión de juego y precisión en los centros.

Figo jugó cinco temporadas con el FC Barcelona, donde disputó 249 partidos oficiales y anotó 45 goles, conquistando dos Ligas españolas y dos Copas del Rey. En el año 2000 se convirtió en el primer fichaje de la era de los “Galácticos” del Real Madrid, etapa en la que sumó una Champions League, Ligas y Supercopas, consolidándose como uno de los mejores futbolistas del planeta.

Raúl González, símbolo del madridismo

Raúl es una leyenda del Real Madrid. Debutó con apenas 17 años y durante 16 temporadas defendió la camiseta merengue en 741 partidos oficiales, marcando 323 goles.

Fue referente en la conquista de tres UEFA Champions League, seis títulos de Liga y múltiples trofeos internacionales. Su estilo sobrio, inteligencia táctica y olfato goleador lo convirtieron en uno de los delanteros más respetados de su generación.

Una alineación de lujo

Figo y Raúl se suman a una lista de figuras que ya incluye a:

Carles Puyol

David Villa

Fernando Hierro

Fernando Morientes

Iker Casillas

José María Guti

Rafa Márquez

Xavi Hernández

La organización adelantó que próximamente se anunciarán más confirmaciones.

Copa de leyendas