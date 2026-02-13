El día que soñó durante años finalmente llegó. Donovan Carrillo completó una rutina casi perfecta en la final del patinaje artístico sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y dejó una de las actuaciones más sólidas de su carrera.

El mexicano obtuvo 143.50 puntos en el programa libre, que sumados a los 75.56 del programa corto le dieron un total de 219.06 unidades. Con esa cifra aseguró el lugar 23 en la clasificación general e intentó superar su mejor resultado olímpico, el sitio 22 conseguido en Beijing 2022.

Una rutina para disfrutar

Carrillo fue el segundo en salir a la pista de la Milano Ice Skating Arena. Vestido completamente de negro y respaldado por una fuerte ovación, el jalisciense mostró seguridad desde el primer movimiento. Fue el único latinoamericano en la prueba y compitió entre los 24 mejores patinadores del mundo.

Sin la presión directa de pelear por una medalla, Donovan apostó por disfrutar el momento. Besó la pista al finalizar su rutina y agradeció el apoyo de los aficionados mexicanos que ondeaban la bandera en las gradas.

¡E X T R A O R D I N A R I O!🇲🇽⛸️@DonovanDCarr, con "My Way" de Elvis Presley, conquista la Milano Ice Skating Arena de Milano Cortina 2026 para ponerse primero de forma momentánea con 219.06 puntos… ¡ORGULLO NACIONAL!👏🤩

“A mi manera”, dedicada a su abuela

Para el programa libre eligió una pieza con profundo significado personal: “A mi manera”, interpretada por Elvis Presley. La decisión respondió a una petición especial de su abuela materna, quien le había pedido durante años que patinara esa canción en una competencia importante.

Mientras Carrillo cumplía su sueño olímpico, la pelea por el podio tenía como principal favorito al estadounidense Ilia Malinin, líder tras el programa corto con 108.16 puntos, seguido por el japonés Yuma Kagiyama y el francés Adam Siao Him Fa.

Más allá del lugar final, Donovan volvió a colocarse en la élite mundial del patinaje artístico y reafirmó su papel como referente latinoamericano en una disciplina históricamente dominada por potencias europeas, asiáticas y norteamericanas.