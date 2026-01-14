Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 abrieron oficialmente el registro para los aficionados que quieran participar en el sorteo de compra de boletos para la justa olímpica. El registro estará disponible desde este miércoles y hasta el próximo 18 de marzo, a través del sitio Tickets.LA28.org.

La organización informó que el registro es obligatorio para cualquier persona interesada en adquirir boletos, ya sea para una sola disciplina o para varios deportes. Una vez inscritos, los participantes entrarán a un sorteo que asignará de manera aleatoria los horarios en los que podrán comprar entradas durante las distintas fases de venta.

Cómo funcionará la venta de boletos

La primera fase de venta para el público general se realizará del 9 al 19 de abril de este año. Antes de ese periodo, habrá una preventa exclusiva para residentes locales de Los Ángeles, programada del 2 al 6 de abril.

Los boletos para los Juegos Paralímpicos no estarán disponibles en esta etapa y comenzarán a venderse hasta 2027, según detalló el comité organizador.

Aunque el precio inicial anunciado es de 28 dólares, la organización aclaró que los detalles completos de todas las categorías de boletos se darán a conocer en abril, cuando se publiquen los precios finales por disciplina y tipo de experiencia.

Precios accesibles y experiencias premium

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 y ofrecerán tanto boletos individuales como experiencias de hospitalidad premium. De acuerdo con los organizadores, al menos un millón de entradas costarán 28 dólares y aproximadamente un tercio del total estará por debajo de los 100 dólares.

El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, señaló que asistir a los Juegos va más allá del espectáculo deportivo. “Una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la historia y formar parte de momentos únicos que celebran lo mejor de la humanidad”, afirmó.

Encienden el pebetero y arranca la cuenta regresiva

Como parte del arranque simbólico del proceso de venta, los organizadores reunieron a cerca de 300 atletas olímpicos y paralímpicos en el LA Memorial Coliseum, donde se encendió el pebetero olímpico.

El estadio, que albergó los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984 y que será sede de la Ceremonia de Inauguración y de las pruebas de atletismo en 2028, fue escenario de uno de los encuentros más grandes de atletas olímpicos fuera de competencia, según destacó el comité organizador.

Hoover informó además que 150 mil personas ya se han registrado como voluntarios, una cifra que, aseguró, refleja el entusiasmo global por Los Ángeles 2028 y el interés de miles de personas por formar parte de un evento considerado “único en una generación”.