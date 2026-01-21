El Sindicato de Tranviarios del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México mantiene activo un emplazamiento a huelga que podría suspender varios sistemas de transporte en la capital. Aunque el paro estaba previsto para este miércoles 21 de enero, los trabajadores acordaron prorrogarlo mientras continúan las negociaciones con autoridades locales.

¿Qué servicios dejarían de operar si estalla la huelga?

De no alcanzarse un acuerdo, a partir del 4 de febrero de 2026 se suspendería el servicio en:

Trolebús

Trolebús Elevado

Trolebús Aztecas

Tren Ligero

Cablebús

Taxis Eléctricos

Nochebús

La suspensión aplicaría desde el primer minuto del día.

¿Por qué se aplazó la huelga?

Los aproximadamente 2 mil 700 trabajadores del sistema eléctrico de transporte acordaron otorgar una prórroga tras una votación dividida, como muestra de disposición al diálogo.

Este miércoles 21 de enero, a las 13:30 horas, se realizará una nueva reunión en la Semovi para continuar con las mesas de negociación.

¿Qué exigen los trabajadores?

El sindicato solicita:

Incremento salarial del 10% , adicional al aumento del 13% al salario mínimo federal

, adicional al aumento del Ajustes salariales acordes a la inflación

Actualización de prestaciones

Mejores condiciones de seguridad laboral

Atención a insumos esenciales

Modificaciones a los contratos de trabajo

De acuerdo con la organización sindical, los trabajadores del transporte eléctrico se encuentran entre los empleados con menores ingresos dentro del Gobierno de la CDMX.

Alternativas de transporte ante una posible huelga

En caso de que el paro se concrete, las autoridades recomiendan considerar:

Metro , con conexiones directas en varias de las rutas afectadas

, con conexiones directas en varias de las rutas afectadas Metrobús , con corredores paralelos al Trolebús y Cablebús

, con corredores paralelos al Trolebús y Cablebús RTP, como opción de apoyo

Se advierte que en horas pico los traslados podrían complicarse.