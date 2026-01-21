El Sindicato de Tranviarios del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México mantiene activo un emplazamiento a huelga que podría suspender varios sistemas de transporte en la capital. Aunque el paro estaba previsto para este miércoles 21 de enero, los trabajadores acordaron prorrogarlo mientras continúan las negociaciones con autoridades locales.
¿Qué servicios dejarían de operar si estalla la huelga?
De no alcanzarse un acuerdo, a partir del 4 de febrero de 2026 se suspendería el servicio en:
- Trolebús
- Trolebús Elevado
- Trolebús Aztecas
- Tren Ligero
- Cablebús
- Taxis Eléctricos
- Nochebús
La suspensión aplicaría desde el primer minuto del día.
¿Por qué se aplazó la huelga?
Los aproximadamente 2 mil 700 trabajadores del sistema eléctrico de transporte acordaron otorgar una prórroga tras una votación dividida, como muestra de disposición al diálogo.
Este miércoles 21 de enero, a las 13:30 horas, se realizará una nueva reunión en la Semovi para continuar con las mesas de negociación.
¿Qué exigen los trabajadores?
El sindicato solicita:
- Incremento salarial del 10%, adicional al aumento del 13% al salario mínimo federal
- Ajustes salariales acordes a la inflación
- Actualización de prestaciones
- Mejores condiciones de seguridad laboral
- Atención a insumos esenciales
- Modificaciones a los contratos de trabajo
De acuerdo con la organización sindical, los trabajadores del transporte eléctrico se encuentran entre los empleados con menores ingresos dentro del Gobierno de la CDMX.
Alternativas de transporte ante una posible huelga
En caso de que el paro se concrete, las autoridades recomiendan considerar:
- Metro, con conexiones directas en varias de las rutas afectadas
- Metrobús, con corredores paralelos al Trolebús y Cablebús
- RTP, como opción de apoyo
Se advierte que en horas pico los traslados podrían complicarse.