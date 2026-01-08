La supuesta austeridad de Morena volvió a quedar en evidencia, ahora en Veracruz. Guillermo “Memo” Herrera, candidato del partido a la alcaldía de Alvarado, desató una fuerte polémica no solo por presumir un reloj valuado en más de 9 millones de pesos, sino por la forma en que respondió a quienes cuestionaron la incongruencia entre ese lujo y el discurso que su partido dice defender.

Lejos de ofrecer una explicación o deslindarse del escándalo, el morenista optó por la burla y el insulto.

Un reloj de millones que encendió las críticas

El pasado 30 de diciembre, Herrera compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece acariciando a un perro. Sin embargo, la imagen llamó la atención por un detalle difícil de ignorar: en su muñeca izquierda relucía un Richard Mille RM 67, reloj cuyo valor asciende a 9 millones 571 mil 523 pesos.

Un Porsche 911 GT3 de más de 5 millones de pesos es lo que presume @memoherrera14, precandidato de @PartidoMorenaMx a la alcaldía de Alvarado, Veracruz.

Lo bueno es que están en “austeridad”, pero en ese partido todos muestran sus lujos… ¿o no @fernandeznorona ? pic.twitter.com/UgsMhzkiPr — Fernanda Familiar (@qtf) January 8, 2026

Las reacciones fueron inmediatas. Usuarios en redes sociales cuestionaron cómo un candidato que milita en un partido que presume “austeridad republicana” puede ostentar una joya cuyo precio equivale a décadas de salario para la mayoría de los mexicanos.

Memo Herrera: «Les dio diarrea»

Ante las críticas, Memo Herrera decidió responder con un mensaje que terminó por avivar la polémica. En un video difundido en redes sociales, el candidato se burló de quienes lo señalaron y minimizó los cuestionamientos con un tono ofensivo.

“Despiértense, échense un baño de agua fría, serénense, échense unos sueritos y al rato yo les hago una ayuda con unos tredas para que se puedan tapar la boca y todos los lados por donde les dio diarrea”, dijo.

La declaración fue vista por muchos como una muestra de desprecio hacia la ciudadanía y como una confirmación del contraste entre el discurso político y la conducta personal.

Austeridad en el discurso, ostentación en la práctica

Entre los comentarios más duros, varios usuarios apuntaron directamente a la contradicción que representa el reloj frente a la narrativa oficial del partido.

“¿Crees que si meto 20 horas de trabajo algún día tendré ese reloj? Un junior alejado de la realidad pretende gobernar lo que desconoce”, escribió un usuario. Otros cuestionaron si la pobreza en México realmente se resolvería “trabajando duro”, mientras algunos políticos presumen relojes que cuestan millones.

¿Quién es Memo Herrera?

Guillermo “Memo” Herrera es hijo de José Guillermo Herrera Mendoza, exdirigente estatal de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, y exsenador de la República. Su madre es Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, magistrada de la Tercera Sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

El episodio deja abierta una pregunta incómoda para los votantes de Alvarado: ¿esa es la congruencia que Morena ofrece en el discurso y en los hechos?