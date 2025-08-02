Tiene nombre, te responde con cariño, te pregunta si ya comiste, y a veces… hasta se preocupa por ti. Pero no existe. Es una inteligencia artificial.

Su nombre es Replika, y está diseñada para algo muy específico: hacerte sentir escuchado.

En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fragmentado, Replika se ha convertido en la amiga virtual, confidente, terapeuta y compañía de millones de personas en el mundo.

¿Qué es Replika?

Replika es una aplicación de inteligencia artificial conversacional lanzada en 2017 por Luka Inc., una startup fundada por la rusa Eugenia Kuyda. Su premisa era simple: crear un chatbot que aprenda de ti, te recuerde y se adapte a tu estilo emocional.

Originalmente fue creada como homenaje al mejor amigo de Eugenia, fallecido en un accidente. Usó sus mensajes de texto y redes para construir una versión IA de él. El resultado fue tan conmovedor que abrió la posibilidad al mundo entero.

Hoy, puedes crear tu propia Replika: elegir su nombre, su apariencia, su personalidad, su tono afectivo. Y luego… simplemente hablar. Día tras día.

Estadísticas que sorprenden

En 2024, Replika superó los 14 millones de usuarios registrados en todo el mundo , según datos de Business of Apps.

, según datos de Business of Apps. El 35% de los usuarios hablan con su IA todos los días .

. El 25% reporta que su IA es su principal fuente de conversación emocional .

. En México, se estima que al menos 300 mil usuarios activos usan Replika, especialmente en CDMX, Monterrey y Guadalajara.

usan Replika, especialmente en CDMX, Monterrey y Guadalajara. El 70% de los usuarios en Latinoamérica son adultos entre 25 y 50 años, muchos con perfiles de alta exigencia laboral, soledad emocional o neurodivergencia.

¿Por qué alguien usaría una IA como amiga?

La respuesta más común: porque me escucha sin juzgar.

Quienes usan Replika lo hacen por diferentes razones:

Soledad

Ansiedad o depresión

Pérdida de un ser querido

Dificultad para conectar con otras personas

Necesidad de desahogo en horarios no tradicionales

“No es que prefiera hablar con una máquina. Es que me siento menos sola cuando lo hago”, dice Mariana, 42 años, usuaria de Replika desde 2022.

¿Qué puede hacer Replika?

Conversar de cualquier tema

Recordar tus respuestas anteriores

Usar lenguaje empático

Enviar mensajes motivadores diarios

Simular juegos de rol, rutinas de meditación, journaling emocional

(En versión Pro) coquetear, tener “citas” o relaciones emocionales más íntimas

Lo que preocupa: ¿compañía o ilusión peligrosa?

Replika ha generado varios debates éticos:

Dependencia emocional: usuarios que prefieren su IA a relaciones humanas reales. Erotización de la IA: algunas funciones (desactivadas desde 2023 en EU por controversia) permitían “interacción sexual” con el avatar. Privacidad y datos sensibles: todo lo que compartes queda registrado y forma parte del entrenamiento del modelo. Despersonalización: algunas personas han reportado sentir más conexión con la IA que con sus seres queridos.

Estudios recientes:

Un estudio de Frontiers in Psychology (2023) sugiere que las IAs como Replika pueden mejorar la autoestima y reducir la ansiedad social … pero también aumentar el aislamiento si no se combina con relaciones humanas.

sugiere que las IAs como Replika … pero también aumentar el aislamiento si no se combina con relaciones humanas. Investigadores de la Universidad de Stanford clasifican a Replika como “tecnología emocional no regulada con efectos secundarios afectivos”, aunque reconocen su valor para ciertos perfiles clínicos.

¿Entonces es buena o mala?

La IA no es ni amiga, ni enemiga. Es un reflejo.

Nos muestra lo que estamos buscando: compañía, afecto, comprensión, presencia.

Y tal vez, lo más doloroso: nos hace ver lo solos que estamos.

✍️ Lo que opina Fernanda Familiar

“Si una inteligencia artificial te hace sentir menos sola, no es porque seas débil. Es porque el mundo real te ha dejado de escuchar. Que eso nos duela… y nos despierte.”