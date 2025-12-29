Al cierre de diciembre, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, encabezada por Martha Herrera, reportó más de 19 mil 500 atenciones brindadas a personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas a través del Espacio de Igualdad e Inclusión especializado en este sector.

Desde la puesta en marcha de este espacio, la dependencia ha otorgado un total de 19 mil 592 atenciones, siendo la asistencia legal el servicio más solicitado, con 18 mil 505 apoyos relacionados principalmente con orientación sobre estatus migratorio y procesos administrativos.

Además de la atención legal, las personas en contexto de migración han recibido apoyo en temas de empleo, salud, educación, identidad y canalizaciones a otras áreas del gobierno estatal. Entre los servicios ofrecidos se encuentran la orientación para solicitudes de refugio, trámites de CURP, estudios socioeconómicos para acceder a programas sociales, inscripción escolar para hijas e hijos, acceso a servicios médicos y psicológicos, así como vinculación con la bolsa laboral de la Secretaría del Trabajo.

Durante este periodo, se registraron 2 mil 294 orientaciones en solicitudes de refugio, 10 acompañamientos a albergues y la incorporación de 187 personas al programa Cuidar tu Salud. Asimismo, se realizaron mil 271 regularizaciones migratorias, de las cuales mil 188 fueron por razones humanitarias, 79 por unidad familiar y cuatro por documentos vencidos.

En total, el Espacio de Igualdad e Inclusión ha atendido a 5 mil 637 personas de 50 nacionalidades distintas. De ellas, 4 mil 578 son adultos, 991 niñas y niños, y 68 personas adultas mayores.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para garantizar el acceso a derechos básicos y servicios esenciales a la población migrante que llega o transita por Nuevo León, con un enfoque de atención humanitaria, inclusión social y respeto a los derechos humanos.