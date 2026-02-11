Una denuncia que comenzó en redes sociales terminó por desatar polémica y desconcierto en Argentina y todo el mundo. Una mujer aseguró que su hija de 14 años fue mordida en el tobillo por una persona identificada como “therian”, mientras salía de la escuela en la comunidad de Ingeniero Maschwitz.

De acuerdo con el testimonio difundido en plataformas digitales, los hechos ocurrieron a las afueras del colegio Domingo Faustino Sarmiento. La menor caminaba tras terminar sus clases cuando se topó con un grupo de jóvenes que se desplazaban en cuatro patas y portaban máscaras de animales.

“Pensó que era una broma… hasta que la mordieron”

La madre, quien decidió mantener su identidad en reserva, relató que su hija inicialmente creyó que se trataba de una broma.

“Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera. Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos”, explicó.

Según el relato, las personas llevaban máscaras de lobo o perro. La mordida le provocó una herida en el tobillo y un fuerte susto a la adolescente.

🇦🇷 | Insólito Incidente en Argentina: Joven “Therian” Muerde a Adolescente en Plena Calle



Una madre ha presentado una denuncia formal ante las autoridades locales después de que su hija de 14 años fuera mordida en el tobillo por un joven que se identifica como “therian”, un… pic.twitter.com/J2NgoUgQYR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 11, 2026

La madre señaló que su hija tardó en contarle lo ocurrido y que lo hizo hasta que comenzaron a circular noticias sobre jóvenes que se identifican como “therians”.

“Ella se asustó, me contó hace poco porque empezaron a aparecer noticias de los therians y ahí me dice ‘mamá, son esos chicos los que se auto perciben los que me mordieron, eran ellos, los therian’”, relató.

¿Qué es un “therian”?

En las últimas semanas se ha viralizado el término “therian” en redes sociales. Se trata de personas que aseguran identificarse espiritualmente o psicológicamente con un animal, y que adoptan comportamientos asociados a esa identidad.

Muchos utilizan máscaras, orejas o colas del animal con el que se identifican, y practican actividades como el “quadrobics”, disciplina en la que se desplazan en cuatro extremidades para imitar movimientos animales, incluyendo saltos y carreras.

En medios locales también se mencionó el concepto de “phantom shift”, un término usado dentro de esa comunidad para describir momentos en los que dicen experimentar sensaciones físicas o mentales asociadas a su identidad animal.

🇦🇷 | Jóvenes en Argentina se Identifican como Animales: El Fenómeno “Therian” Captura la Atención en Televisión



pic.twitter.com/xrAWtgoeLL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 11, 2026

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme la identidad de los presuntos agresores ni si efectivamente pertenecen a esta comunidad.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre límites, conductas públicas y responsabilidad, especialmente cuando estas prácticas involucran agresiones físicas.