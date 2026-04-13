La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, sin la intervención del gobierno federal para contener el precio de los combustibles, el litro de gasolina en México ya estaría por encima de los 30 pesos y el diésel rondaría entre 32 y 33 pesos.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el alza internacional del petróleo, en medio de la situación en Irán, ha presionado los precios. Según dijo, el barril se ubicó el día anterior entre 102 y 103 dólares, por lo que el gobierno está absorbiendo parte del impacto mediante apoyos fiscales.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diesel, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro, el diesel estaría sobre 32, 33 pesos el litro”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta detalló que ese respaldo equivale a entre 6 y 7 pesos por litro de gasolina, lo que, explicó, implica retirar impuestos asociados al precio de los combustibles para evitar un golpe mayor al bolsillo de la población.

Además, adelantó que esta semana sostendrá reuniones con gasolineros, así como con productores y comercializadores que forman parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía, al considerar que no hay razón para que aumenten tanto los combustibles como los productos de la canasta básica.

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia reunión con gasolineros para bajar el precio del diésel



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Gobierno busca frenar alzas en gasolina, diésel y alimentos

Sheinbaum también señaló que, en el caso del diésel, ya se logró un acuerdo para mantenerlo en 28 pesos por litro, aunque reconoció que se busca bajarlo todavía más debido a su impacto directo en el precio de las mercancías.

La mandataria advirtió que algunos productos, como el jitomate y la carne de res, también han resentido aumentos, por lo que insistió en que nadie debe aprovechar el contexto internacional para encarecer injustificadamente alimentos básicos.

“Habrá razones, digamos de que a lo mejor temporales está el precio más alto de un producto que otro, pero nadie se debe aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles, nadie, todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y su economía”, expresó.

Por su parte, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, informó que esta semana comenzará la colocación de mantas en estaciones de servicio que vendan demasiado caro el litro de gasolina regular y diésel.

El funcionario recordó que se retomará la estrategia de exhibir a las estaciones donde “se vuelan la barda con los precios”, con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo, donde existen condiciones logísticas distintas.

Escalante Ruiz añadió que los consumidores podrán consultar un mapa virtual para revisar el costo actualizado de los combustibles en el país. Según informó, el promedio nacional del litro de gasolina regular se ubica actualmente en 23.69 pesos.