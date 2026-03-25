La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ampliará un programa de salud mental para secundaria y nivel medio superior, luego del ataque cometido por un estudiante de 15 años en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fueron asesinadas las maestras María del Rosario y Tatiana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que, de acuerdo con la información disponible, las dos docentes eran el objetivo principal del agresor. Calificó el caso como “muy doloroso en muchos sentidos” y aseguró que, además de la sanción penal, el gobierno busca atender de manera integral las condiciones que rodean este tipo de hechos para evitar que se repitan.

“Todo parece indicar que ellas eran, pues, que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”, dijo Sheinbaum. También afirmó que se quiere evitar que este crimen quede como un episodio más de violencia escolar y que por eso se reforzará una estrategia de atención emocional dirigida a adolescentes, docentes y familias.

Sheinbaum calificó como “muy doloroso” el asesinato de dos maestras en una preparatoria de Michoacán, quienes fueron ultimadas por un alumno, quien consiguió un rifle de asalto.



A partir de este caso, anunció un programa de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y de… pic.twitter.com/KLdUBBnRFL — Fernanda Familiar (@qtf) March 25, 2026

La presidenta recordó que desde noviembre pasado planteó abrir la discusión sobre si los menores de edad que cometen asesinatos deben ser juzgados como adultos, aunque aclaró que no presentó una propuesta formal, sino que consideró necesario debatir el tema públicamente.

El ataque ocurrió dentro de una preparatoria privada en Lázaro Cárdenas

El crimen ocurrió en el Colegio Antón Makarenko, una preparatoria privada ubicada en Lázaro Cárdenas. Ahí, un estudiante de 15 años ingresó al plantel con un fusil AR-15 y disparó en el área de recepción.

El ataque dejó sin vida a María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla. Antes de que llegaran los policías, el joven fue detenido por alumnos y personal del plantel. Después, las autoridades aseguraron el arma y un cargador con más de 40 cartuchos.

De acuerdo con la información oficial, el agresor actuó solo. También se informó que era hijastro de un marino y que, antes del ataque, había publicado en redes sociales mensajes vinculados con el movimiento “incel”.

El caso provocó una fuerte reacción de autoridades educativas y organismos públicos. La Secretaría de Educación Pública lamentó los hechos y expresó su compromiso de fortalecer la seguridad y la formación socioemocional en las escuelas. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación y brindó acompañamiento a las familias de las víctimas.

El programa se ampliará a secundaria y media superior

Sheinbaum explicó que el programa de salud mental ya se venía trabajando en tercer año de secundaria en algunos puntos, pero que ahora se extenderá de manera general a secundaria y educación media superior, justamente por la edad del agresor y por la gravedad del caso.

🇲🇽🚨 Tragedia en #Michoacán: un estudiante de 15 años atacó con arma de alto calibre en la preparatoria “Anton Makarenko”, causando la muerte de dos maestras. El menor fue detenido; se investiga cómo obtuvo el arma y su actividad en comunidades extremistas. pic.twitter.com/BpQppFWpfX — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) March 24, 2026

Según detalló, la estrategia incluirá capacitación para maestras y maestros, contratación de personal especializado y materiales de apoyo para estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

“Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria, en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en la educación media superior, por la edad de este joven lo vamos a hacer en secundaria y educación media superior”, señaló.

También indicó que habrá “capacitación a maestras, maestros, contratación de algún personal especializado, guías para los maestros, guías para los estudiantes, guías para madres y padres de familia”.

Con ello, el gobierno federal intenta responder a un caso que volvió a encender la alarma sobre la violencia escolar, el acceso de menores a armas de alto poder y la falta de atención oportuna a señales de riesgo entre adolescentes.