La edición 2025, dedicada al Mundial de Futbol, registró asistencia récord en su primera semana.

Con sonrisas, juegos y actividades llenas de imaginación, más de 4 mil niñas, niños y adolescentes arrancaron esta semana el Súper Campamento de Verano 2025, organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León.

Este número de participantes supera toda la asistencia registrada durante la edición 2024, y marca un nuevo récord en los 47 Centros Comunitarios del estado donde se lleva a cabo este programa gratuito.

El campamento, que se realiza del 21 de julio al 15 de agosto, está inspirado en el Mundial de Futbol 2026, pero con un enfoque muy especial: enseñar a través del juego sobre el respeto, la inclusión y los derechos de la niñez y la adolescencia.

Niñas y niños de entre 5 y 15 años participan en dinámicas creativas y lúdicas como:

⚽ Partidos de futbol sobre el respeto y la inclusión

🧠 Memorama de derechos

🥅 Tiro a gol con valores

🎨 Talleres de figuras en yeso y creación de máscaras

🌍 Laboratorios de mini emprendedores

📱 Retos digitales

🎭 Ruedas de estaciones, concursos y murales colectivos

Además de ser una alternativa segura, divertida y educativa para este verano, el campamento también fortalece la comunidad, fomenta la participación y ayuda a niñas y niños a desarrollar habilidades, empatía y confianza.

El Súper Campamento refuerza el vínculo entre las familias y los Centros Comunitarios, al convertirse en un espacio donde la convivencia, el juego y el aprendizaje suceden de forma colectiva. Para muchas niñas y niños, esta experiencia representa uno de los momentos más esperados del año.