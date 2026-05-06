La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) alertó que la venta de réplicas, imitaciones y mercancía asiática está golpeando con fuerza al mercado artesanal mexicano, especialmente en productos ligados al turismo, los souvenirs y las temporadas de alta demanda.

En vísperas del Mundial de Futbol, la Canaco CDMX advirtió que la entrada masiva de productos fabricados en China ya provoca una crisis estructural para artesanos, distribuidores y comercios mexicanos que dependen de la venta de piezas tradicionales.

De acuerdo con el organismo empresarial, en algunos mercados del país la mercancía china ha desplazado hasta el 80 por ciento de los productos nacionales, lo que afecta directamente la viabilidad económica de familias artesanas y debilita la identidad cultural asociada a estas piezas.

“La industria artesanal, que representa cerca del 20 por ciento del PIB cultural de México, se ve gravemente vulnerada por réplicas producidas masivamente en China”, señaló la Canaco CDMX.

Réplicas, falsificación y competencia desleal

La Canaco CDMX identificó tres problemas centrales: la falsificación de productos tradicionales, la competencia desleal por precios imposibles de igualar y el reetiquetado fraudulento de mercancía extranjera como si fuera mexicana.

El organismo señaló que empresas chinas estarían utilizando inteligencia artificial para replicar diseños tradicionales de molcajetes, huipiles, textiles y decoraciones mexicanas, con producción en serie y materiales sintéticos que reducen drásticamente los costos.

El problema no se queda en la copia del diseño. También se detectó el reetiquetado masivo de productos chinos marcados de forma fraudulenta como “Hecho en México” en bodegas clandestinas, antes de distribuirse en centros históricos y mercados populares.

La Canaco CDMX también advirtió que plataformas de comercio electrónico como Temu ofrecen imitaciones de decoraciones de Día de Muertos, papel picado y otros artículos tradicionales a precios con los que los artesanos mexicanos difícilmente pueden competir.

Souvenirs chinos desplazan productos hechos en México

El sector más afectado es el de artículos promocionales y souvenirs de bajo costo, uno de los segmentos con mayor exposición frente al turismo nacional e internacional.

Productos que antes solían estar ligados a la manufactura artesanal, como llaveros, carteras, tazas y textiles sencillos, han sido reemplazados por versiones genéricas de fabricación asiática, muchas veces con iconografía mexicana, pero sin producción local.

La proliferación de plazas chinas también ha facilitado que estos productos dominen zonas turísticas y mercados populares, afectando los ingresos de familias que dependen de la venta directa de artesanías.

El organismo alertó que esta situación puede agravarse con el aumento de visitantes previsto por el Mundial de Futbol, ya que la demanda de recuerdos, textiles, objetos decorativos y productos con identidad mexicana podría ser absorbida por mercancía importada de bajo costo.

En la Ciudad de México existen mil 624 unidades económicas dedicadas a la venta de artesanías, de acuerdo con la Canaco CDMX. Para el organismo, proteger ese mercado implica atender tanto la falsificación como la distribución irregular de productos extranjeros vendidos como mexicanos.